Joe Biden i ‘përgjigjet’ për Kanye West: ‘Holokausti ndodhi, Hitleri ishte demon’

Joe Biden, me postimin e tij në rrjetet sociale, nxitoi të dënojë antisemitizmin pas deklaratave të reperit Kanye West. Ai mund të mos e ketë vënë emrin, por ai e “tregoi” atë si West, pasi lavdëroi Adolf Hitlerin, më pas vazhdoi duke thënë se regjimi nazist, në fakt, ishte i mirë për botën.

“Do të doja të sqaroja disa gjëra. Holokausti ndodhi. Hitleri ishte një figurë demonike. Dhe në vend që t’i japin një platformë, liderët tanë politikë duhet të thërrasin dhe të refuzojnë antisemitizmin kudo që ai fshihet. Heshtja është bashkëpunim”, theksoi Joe Biden.

I just want to make a few things clear:

The Holocaust happened.

Hitler was a demonic figure.

And instead of giving it a platform, our political leaders should be calling out and rejecting antisemitism wherever it hides.

Silence is complicity.

— President Biden (@POTUS) December 2, 2022