“I ka te gjitha dokumentet në rregull!”- Sulmi ndaj “Prestige Resort”, Berisha: Barbari, akt i pashembullt ndaj një medie

Ish-kryeministri Sali Berisha tha se sulmi ndaj “Prestige Resort” është akt i pashembullt kundër një medie dhe barbari.

Gjatë konferecnës me gazetarët, kreu i Partisë Demokratike theksoi se “Prestige Resort” po sulmohet nga “një armik i egër i fjalës së lirë, një bastard, pinjoll i xhelatit, që firmoi varjen në litar të Hazi Nelës”.

“Skandali këtu nuk i lë kohë skandalit tjetër, jeni dëshmitarë të një barbarie të një akti të pashembullt kundër një medie, të shkatërrimit të një resori turistik, i cili me gjithë dokumentacionin figuron me leje, bëhet nga një armik i egër i fjalës së lirë, një bastard, pinjoll i xhelatit, që firmoi varjen në litar të Hazi Nelës, bëhet kjo në prag të një samiti i cili duhet të rrezatojë vlera evropiane, bëhet në ditën e vizitës së presidentit të gjerman, urrejtja e këtij njeriu nuk kufizohet me asgjë”, tha Berisha.