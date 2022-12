Makina e diplomatit italian është djegur në Athinë! Meloni: Po e ndjekim situatën nga afër

Zjarrvënësit shkatërruan një makinë të përdorur nga një diplomat i lartë italian në Athinë, duke bërë që kryeministrja italiane Giorgia Meloni të shprehte “shqetësimin e saj të thellë”.









Autoritetet italiane thanë se zyrtarja në ambasadën italiane është Susanna Schlein, një diplomate karriere dhe motra e ligjvënëses së shquar italiane Elly Schlein.

Një makinë u shkatërrua, ndërsa një automjet i dytë pësoi dëme të kufizuara, kur një mjet ndezës bruto shpërtheu në garazhin e shtëpisë së diplomatit herët në mëngjes të premten në garazhin e shtëpisë së diplomatit në një periferi veriore të Athinës. Askush nuk u lëndua nga incidenti.

Meloni i ofroi solidaritet zyrtarit dhe shprehu “shqetësim të thellë” dhe “simpati”. Sulmi “ka qenë ndoshta me origjinë anarkiste”, shtoi ajo në një deklaratë.

“Unë po e ndjek çështjen me vëmendjen më të madhe”, tha Meloni.

Sulmi u dënua nga ministri i Jashtëm italian Antonio Tajani. “E thirra Susanna Schlein për të shprehur solidaritetin tim”, shkroi ai në Twitter.

Tajani, i cili pritet të premten në kryeqytetin grek për mbledhjen e Partisë Popullore Evropiane, tha se do të takohet me kryeministrin grek Kyriakos Mitsotakis dhe do të vizitojë ambasadën italiane.

Asnjë grup deri më tani nuk ka marrë përgjegjësinë për sulmin. Ajo pason protestat e grupeve anarkiste greke në mbështetje të një militant anarkist italian të burgosur, Alfredo Cospito, i cili është në grevë urie duke protestuar kundër kushteve të burgut.

Ministria e Jashtme e Greqisë e dënoi sulmin. “Ky veprim i papranueshëm dhe i dënueshëm në asnjë mënyrë nuk do të prishë marrëdhëniet e shkëlqyera dhe lidhjet e kahershme të miqësisë midis Greqisë dhe partnerit dhe aleatit të saj, Italisë”, tha ministria në një deklaratë.

Ministria e Jashtme italiane tha në një deklaratë se ishte në pritje të rezultateve të një “hetimi të plotë policor” dhe shprehu solidaritetin dhe mbështetjen e saj të plotë për kolegun e tyre.