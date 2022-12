Prishja e paligjshme e “Prestige Resort”/ Berisha: Akt banditesk! Janë 3 rrjete televizive viktimë e pushtetit të tij

Ish-kryeministri Sali Berisha ka dënuar sërish sulmin e kryeministrit Edi Rama ndaj “Prestige Resort” dhe vendimin e dhënë për prishjen e saj.









Gjatë një takimi me banorët e njësisë nr. 7 në Tiranë, Berisha e konsideroi akt banditesk, ku sipas tij, problemi i vetëm në këtë mes ishte linja editoriale që ndjekin mediat News24, Balkanweb, Panorama dhe Gazeta Shqiptare.

Sipas Berishës, Rama kërkon të mposhtë fjalën e lirë, teksa këtë e ka trashëguar nga i ati i tij.

Berisha: Dje kishim Presidentin e Gjermanisë në Tiranë. Si për ta përshëndetur atë, fut rruspat njër resorti turistik. Ai ishte me leje. Si mund të bëhet kjo. Ka ndonjë bandit që mund të bëjë një gjë të tillë. Do t’i diktojë politikën editoriale të atyre mediave që ai ka. Ai bën gjithçka që të mposhtë fjalën e lirë në këtë vend. E ka trashëgimi ai. I ati i tij, firmoste për varjen e Avzi Nelës për fjalën e lirë. Bënte akt xhelati. E konsideronte armik. Edhe ky, e meriton kjo media sepse më kundërshtojnë mua, thotë Rama. Jemi në kushtet kur ky, pasi ka marrë gjithë pushtetet, do të mposhtë dhe fjalën e lirë. Do të mposhtë media. Janë 3 rrjete televizive viktimë e pushtetit të tij.