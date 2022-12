Qëlloi me armë pas konfliktit gjatë takimit të PD-së në Laç, Van Rica paraqitet në Gjykatën e Kurbinit për tu njohur me masën e sigurisë!

Anetari i partise demokratike te rithenelimit ne Kurbin Van Rica, i cili u arrestua 3 dite me pare, pasi qelloi me arme zjarri pas nje konflikti ne seline e kesaj force politike, po njihet me masen e sigurise ne gjykaten e kurbinit.









Ceshtja po shqyrtohet nga gjyqtari Olti Skrame, ndersa prokurore eshte Matilda Fetahu.

Para pak ditësh, Policia ka arrestuar Van Ricën, personi i cili qëlloi me armë zjarri në takimin e Partisë Demokratike në Laç. Van Rica 53 vjeç, pasi qëlloi me armë zjarri në korridor u largua menjëherë nga ambientet e degës së PD-së.

Rica akuzohet për “Mbajtje pa leje e armëve, armëve shpërthyese dhe municionit”, “Kanosje” dhe “Prishje e qetësisë publike”.

Ngjarja ka ndodhur në zyrat e PD –së Kurbin, gjatë një takimi formal për zgjedhjet për kryetar në këtë qytet.

Vijon…