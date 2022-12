“Qytetarët duhet të guxojnë dhe të bëjnë presion!”- Berisha në konferencë me gazetarët: Protestat kundër qeverisë, jetike!

Kryetari i PD, Sali Berisha deklaron se nga protesta e thirrur më 6 dhjetor, kur do të mbahet në Tiranë dhe samiti i liderëve të BE, nuk do të ndodhë asgjë e keqe.









Duke sjellë rastet kur qytetarë në shumë shtete e qytete kanë protestuar në ditët kur janë mbajtur samite, Berisha tha se kjo është e ndaluar vetëm në vende diktatoriale.

“Protesta është një nga mënyrat më të fuqishme që ata të dëgjohen, protesta është zëri i qytetarëve, zëri i juaj.

Liria dhe e drejta e qytetarëve është mbi cdo gjë tjetër e asnjë interes tjetër nuk mund t’i heq qytetarëve këtë të drejtë.

Unë sot dua të shtroj pyetjen për çdo qytetar: Cila është e keqja e protestës? Ce keqe do na ndodhë nga protesta?

Asnjë e keqe, asgjë e keqe, vetëm të mira, vetëdijësim, presion, kërkim llogarie, demonstrim se guxojmë si njerëz të lirë.

Të këqijat ndodhin kur njerëzit nuk reagopjë, kur mërmërisin cmë duet mua e kur heshtin.

Kur qeveritë keqinformojë opnionin publik e nuk përgenjështrohet ky opinion, kur qeveritë manipulojnë po ndërkomëtaret e opozita nuk thotë fjalën esaj, zëri i qytetarëve në rrugë kufizon të keqen e keqqeverisjen.

Në 6 dhjetor në Tiranë zhvillohet samiti i BE me vendet e Ballkanit Perëndimor.

Protestat në samite e takime ndërkombëtare përvevse në vendet diktatoriale janë gjëja më normale, janë ligj në të gjitha vendet e lira.

Protestat kundër qeverisë janë jetike për të ruajtur lirinë mbrojtur të drejtat e qytetarëve dhe për ti bërë presion qeverisë për të mos abuzuar me pushtetin. Protesta ka vetëm të mira, vetëdijësim, presion, kërkim llogaria dhe demonstrim se guxojmë si njerëz të lirë.

Të këqijat ndodhin kur njerëzit nuk reagojnë, kur qeveritë keqinformojnë opinion publik, kur qeveritë manipulojnë opinion ndërkombëtar për të ruajtur korrupsionin dhe opozita nuk thotë fjalën e saj. Zëri i qytetarëve në rrugë vetëm kufizon të keqen dhe keqqeverisjen.Kudo ku ka takime liderësh ne perëndim ka protesta për kauza të qytetarëve.

Jo rrallë kanë kaluar në këto protesta dhe në mosbindje të thellë civile si në Athinë, Gjenova, Paris, Uashingon, Bruksel e shumë qytete të tjera të vendeve të lira.

Pak javë më parë amerikanët protestuan në Nju Jork gjatë samitit të OKB, në Bruksel protesta të mëdha disa muaj më parë në samitin e BE me Afrikën.

Askush s’i kritikoi, s’i ofendoi, apo akuzoi si armiq si agjentë të Kremlinit sic bëjnë këtu krerët e mafies shtetërore Edi Rama, Belinda Balluku, Veliaj e Taulant Balla.

Europianët i qëllojnë politikanët me veze, me miell, me bojë kur janë në takime e samite, por kjo nuk ndodh në Korenë e Veriut, në Kube, Egjip”, tha Berisha.