VIDEO/ Uruguajit nuk i mjaftoi fitorja, Suarez me shokë rikthehen përpara kohe në shtëpi

Uruguaji e mbyll këtu aventurën në Botërorin e Katarit, edhe pse mundi 0-2 Ganën.









Ganezët kishin shansin e artë për të marrë avantazhin, por nuk ia dalin dot, pasi Ayew gaboi nga pika e bardhë.

Ekipin e Alonsos do e nderonte De Arrascaeta. Mesfushori i Flamengos, jo shumë protagonist në sportin më të ndjekur në botë realizon dopietë brenda fraksionit.

Pjesa e mbetur e lojës do fliste për uruguajanët që do rrisnin presionin, do kërkonin edhe penallti në fund, por sipas kryesorit asgjë nuk kishte, duke bërë kështu që të jenë ata që do kthehen përpara kohe në shtëpi. Zhgënjim total për Suarez me shokë, me vetëm katër pikë dhe vendi i 3-të në grup.

Në këtë grup tutje do shkojnë Portugalia dhe Koreja e Jugut.