“Asnjë person që ka investuar në shkollimin e vet nuk hyn në këto paligjshmëri!”- Salianji: Rama përdor persona të inkriminuar për shembjen e Prestige Resort

Deputeti i Partisë Demorkatike Ervin Salianji dënoi shëmbjen e paligjshme të Prestige Resort nga IKMT.









Gjatë një interviste të dhënë për emisionin Kjo Javë, në News 24 Salianji tha se sulmi mbi resortin turistik është një hakmarrje e kryeministrit Rama ndaj mediave të pavarura. Ai shtoi se për ta realizuar këtë qëllim të paligjshëm Rama përdor persona me precedentë penal të vendosur në krye të institucioneve.

Sipas tij këta persona të inkriminuar nuk i kuptojnë rëndësinë e pasojave të vendimeve të tyre dhe që një ditë do të ndëshkohen nga forca e ligjit.

“Gjithësecili duhet të mendohet mirë kur përfshihet në skena të tilla tipike kriminale. Edi Ramën e financon dhe e ka sjell në pushtet dhe më pas e kontrollon krimi. Më pas krimi fut në institucione me idenë që nuk do t’i gjejë gjë.

Nuk ka zyrtarë apo person që ka investuar në shkollimin e vet që hyn në këto paligjshmëri pasi e di që do përballen me ligjin. Duke qenë se janë persona me të shkuar kriminale, Edi Rama i përdor sepse ju ka një gjë në dorë. Këta kanë dellin për t’i shërbyer se Edi Rama si padishah i Shqipërisë i ka shopëtuar nga një dënim ligjor dhe më pas i përdor dhe i keqpërdor. Prandaj në raste të tilla janë të parët që shkojnë.

Kështu ka ndodhur dhe në afera të tjera, por më pas janë në burg se Edi Rama i përdor dhe i lëshon. Imagjinoni kur të ndryshojë pushteti në këtë vend dhe do të ndryshojë shumë shpejt.

Ajo që po ndodh është se duke e ditur ka paligjshmëri të madhe nuk duan të ekspozojnë persona të përfshirë në këtë paligjshmëri, përveç këtyre me precedentë penal që nuk i kuptojnë pasojat që mund të sjellë veprimi i tyre”, tha Salianji.