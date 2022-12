“E gjitha e orkestruar nga Rama, urdhëroi t’i vihet tritoli”/ Këlliçi për ndërhyrjen e paligjshme në ‘Prestige Resort’: Gjykata të marrë vendim ligjor

Deputeti i PD, Belind Këlliçi ka akuzuar kryeministrin Edi Rama se qendron pas vendimit të paligjshëm për shembjen e ‘Prestige Resort’ për të cilin institucionet në varësi të tij kanë konfirmuar ndërtimin me leje. Sipas Këlliçit, kjo bëhet vetëm sepse mediat në pronësi të biznesmenit Irfan Hysenbelliu nuk qendrojnë në linjën editoriale që kërkon kryeministri Rama.









Demokrati në një prononcim nga Golemi, ku pa nga afër shembjet e IKMT në resort, tha se qeveria duhet të shkojë në gjykatë për këtë proces.

Belind Këlliçi: Të shkohet në gjykatë e nëse shkohet të merret vendim ligjor. Nëse ka të drejtë qeveria të ishte shembur që në fillim, s’ka se si Rama kryeminister të ketë firmosur për lejen e institucionet e Ramës ta kenë njohur procesin e ndërtimit si të ligjshëm e Rama ne momentin që nuk i pëlqejnë raportimet e medias suaj të vendosë ta hedhë me tritol në erë, ky njeri duhet të mbajë përgjegjësi.

Gjithë qytetarët duhet të ndërgjegjësohen për atë që po ndodh që po kthehemi në vend autoritarist ku kryeministri shfaq tiparet e një sundimtari e jo të një kryeministri të një vendi evropian që aspiron të bëhet pjesë e BE. Si mund të bëhemi anëtar i BE me këto skena?

Kryeministri dikur drekonte darkonte tek resorti, sot e ka shpallur armik pronarin e resortit se ka ndërruar linjën editoriale e nuk i qendrojnë urdhrave të tij.

Punohet sot ne ditë pushimi e qëllimtëe, zhvillohet në ditë të shtunë kur ka pamundësi dhe për gjykatën për tu mbledhur. E gjitha bëhet me agjendë të caktuar.

Madje po të pyesni kryeministrin do thotë që është i pa informuar per ate qe po ndodh ketu, por gjithcka po ndodh këtu është e orkestruar nga Rama.

Mentaliteti qeverisës që kur je me mua e më bindesh mua je më i miri, sjellim afganët, festojmë drekojmë, në momentin që lëviz nga linja editoriale që kërkon kryeministri, kur një media guxon është e lirë dhe e pavarur të vjen tritoli e fadromat e rrethohet kjo skenë me shiritin e skenës së krimit.