Einxhel ndan momentin e ëmbël të përqafimit në shtrat me Dagz: Jam e sigurt në krahët e tij! (FOTO)

Einxhel Shkira po shijon një romancë të bukur me Dj Dagz. Dyshja e njohur, të cilët do të bëhen prindër për herë të parë së shpejti, festuan dje 11 muaj bashkë.

Së fundmi, moderatorja ka ndarë një moment të ëmbël krah Dagz, teksa ka shkruar disa fjalë prekëse.

“Kur e ndjen se në krahët e tij je më e sigurt se kudo tjetër dhe në atë çast gjithçka ndalet për ty dhe asgjë tjetër në botë s’ka më rëndësi veç qenies tuaj aty bashkë të paqt…atëherë e ndjen, e dëshiron, e kupton se ai është vendi që do të jesh çdo ditë që Zoti të bekon me jetë!! @dj_dagz this moment for life”, shkruan ajo.