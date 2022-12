“Këtu nënvlerësohet mundi, djersa!”- Zogaj për prishjen e “Prestige Resort”: Taksapaguesit shqiptarë do ta paguajnë shtrenjtë!

Për analistin Preç Zogaj, prishja e “Prestige Resort” është një goditje e madhe për median.

Duke iu referuar aksionit të parë në muajin gusht kur IKMT prishi pjesën e pishinës së resortit, Zogaj tha se nëse News24, Balkanweb, Panorama dhe Gazeta Shqiptare do të kishin ndryshuar linjën e tyre editoriale, atëherë shembja nuk do të ndodhte.

I ftuar në emisionin “Kjo Javë”, Zogaj tha se kjo çështje do të përfundojë në gjyq, dhe do të jenë taksapaguesit shqiptarë që do të paguajnë në fund.

Preç Zogaj: Shoqëria, media, ambienti intelektual duhet të kuptojë që demokracia fitohet shpejt por nuk mbahet lehtë, por me përpjekje të vazhdueshme. Nuk duhet të heqim dorë nga përpjekja për të mbajtur demokracinë. Gjithmonë është sulmuar nga qeveria autoruitare, nga paligjshmëria, është një betejë që nuk mbaron. Këtu kemi dhe rastin që përmendët ju. Unë kam folur në studion e News24, kur ndodhi për herë të parë.

Unë kujtova se përfundoi aty si histori. Nuk ka ndryshuar në thelb asgjë nga hera e parë. Është hakmarrje ndaj një medie kritike ndaj Edi Ramës. Pyesja veten, duke parë skenën që janë indinjuese, këtu nënvlerësohet investimi, mundi djersa, gjaku. Po thoja me veten, po sikur këto mediat, grupi mediatik në pronësi të Irfan Hysenbelliut të kishin ndryshuar linjën editoriale, do të ndodhte kjo që po ndodh tani? Kam përshtypje se nuk do ndodhte. Mund të ketë probleme mes biznesit dhe qeverisë, ndërsa me median është një situatë më kritike. Është një goditje e madhe.

Pa u hequr të drejtën palëve për t’u shprehur konform ligjit. Do ketë një betejë ligjore tani. Beteja e fjalëve vazhdon. Po përgatitet të hidhet në erë, është një skandal. Hedhja në erë e një resorti turistik, është skandaloze. Do ta paguajnë taksapaguesit shqiptarë, do e paguajnë shtrenjtë. I është bërë dëmi biznesmenit.