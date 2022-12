“Do të bëj s*ks me motrën tënde”/ Dalin shënimet tronditëse të Sokol Halilit para se të vriste veten: Hamiden në fillim e qëllova në gjoks dhe më pas në kokë

Sokol Halili, i cili vrau veten me armë zjarri mesditën e së premtes (2 dhjetor), rreth 40 orë pasi ekzekutoi bashkëshorten shtatzënë, ka lënë shënimet e fundit në celular.









I riu rrëfen versionin e tij të ngjarjes, duke hedhur poshtë akuzat se kishte ushtruar dhunë ndaj Hamide Magashit, por që e kishte paralajmëruar se nëse i merrte foshnjën do mbyste atë edhe veten.

Ai ka treguar momentet e përballjes së tyre në oborrin e maternitetit dhe lutjet që i kishte bërë që të mos e linin fëmijën jetim.

Sipas tij, në momentin kur ish-gruaja i tha që ishte ajo që do mbante foshnjën pasi “nëna e tij nuk i jepte dot gji për ta ushqyer”, ai ka nxjerrë armën dhe e ka qëlluar në gjoks. Pasi 35-vjeçarja ka rënë në tokë e ka qëlluar edhe njëherë në kokë.

“Ku e lexoja sa herë e kam parë të shkruar në emrin tim, që kam ushtruar dhunë në familje më vinte turp sepse nuk është e vërtetë.

Kurrë s’ka pasur dhunë në familje, por gjithçka është bërë që të më merrnin fëmijën, për ta dërguar për ta rritur tek shtëpia e babai të vet. I kisha thënë nëse bën kështu kam për të mbytur ty dhe mbasi është edhe fëmija im do të mbys edhe veten.

Kur shkova në spital hyra brenda dhe jam ul, kur ka dal ajo prej derës së sigurimit për me dal jashtë, por të kishte pasur ndonjëherë dhunë prej meje psikologjike apo fizike, ishte kthyer kur më pa, por ajo erdhi rreth meje e doli jashtë.

Unë mbas pak sekondave jam ngritur dhe kam dalë pas saj. Ajo ishte me një shoqe të vetën dhe iu jam afruar, i kam folur, iu luta me fjalët më të mira për të mos e lënë fëmijën jetim, i rashë në gju dhe aty më tha “fëmijës nuk mund t’i japë gji nëna jote, unë duhet t’i jap gji dhe një seancë gjyqi ka mbetur dhe fëmija më takon mua, ti bëj çfarë të duash, se unë të kam thënë për punën e fëmijë”. Pikë për pikë këto janë fjalët e fundit, ndoshta nuk kam mundur dhe nuk mund t’i tregoj, por përafërsisht rreth kësaj teme e këtij muhabeti të fëmijës kanë qenë fjalët. Dhe kur më tha aty për fëmijën, i thashë që nuk mund ta lë fëmijën tim, në këtë moment nxora pistoletën, e gjuajta dy herë në gjoks dhe kur ra në tokë e shkrepa dhe njëherë në tokë. Kisha pas qejf t’i shikoja ceremoninë e varrimit dhe kisha qejf të shikoja a po flitej diku e vërteta”, shkruan ai.

Shënimi i plotë:

Lidhje me ket rast kisha desht npika tshkurta me kallxu te verteten ket pun e kom kry me plot vedije po edhe i kom kallxu ish grues teme se nuk ekum tradhtu po e ka dit dhe kerkun qka u fol e qka po flitet naper medja dhe telivizor nuk eshte fol kerkun e verteta npika tshkurta me kallxu sa per ket raportet shum raportet e mira i kem pas qe kam fakte e fakte me ju kallxu.

Po gruja jem masi ka met shtatzan ma kallxoj ni plan te cilin e kishte mendu dhe te cilin e kishte folur edhe me motra tveta kur e kuptoj qe eshte shtatzan me pat than me ba ni marrveshje veq un edhe ti me pat than t’paguj sa t’shkon ni gjak ti dha 25 mij euro qit fmi qe e kam nbark mem qu ti te shpija babes tem dhe me rrit un ket fmi me vakaf tbabes tem dhe me zan hise te shpija babes tem dhe ket pun nuk duhet me dit kerkush por veq un dhe ti.

Dhe ti sa her dush thirrum mu dalum naper motela hotela, ku tum thojsh ti une vi. Un i kum than nuk shes thmi me pare dhe nuk ka pare qe ma mke marr ngaf kshtu dhe un nuk kam fmi me shit dhe pse kur e ke pas ket plan nuk u shkerdhejshe udhes e me marr thmi po mke marr ngaf mu kshtu me ksi plane tua dhe kurr mos ma permen ma ket pun se un nuk tkum marr ty per me tshit thmi po tkom marr per me kriju familje.

Ktu qysh e ka lan Zoti ajo me pat than mu pas shkerdhy rruges nuk me kishin pranu kojshija as rrethi familjar as familja ngusht se me kishin than ky asht kopil kah e ke marr kta e kshtu e din qe jam kan e martume jena nda thmin e kam me burr tem dhe thmija e din kan e ka bab dhe mu kerkush nuk mun mem than kurgja me ni fjal e kish pas veq mi qit vetit za qe u kan e martume dhe mos mi than kojshija qe e ki kopil dhe mos mi than kurgja dhe me rrit thmin tem athe dhe mu me thojke se tla.

Un ty ti njaven e par martov me tjeter me kan dush ti dhe maro thmi tjer ti dhe mu lem qishtu ta rriti thmin qysh po ttham.

Dhe un kom than ma para “ja menoj vetit vorrin se sa baj kot pun kehtu” dhe kur nuk muj me Jeju edhe nuk muj me perballu ket pun keshtu thimja jem me u rrit larg meje, ntjeter ven tjeter shpi.

Se un e kom lut zotin nersy teje ti mir e din qysh thojsha o zot falma ni thmi tshnosh etmir e ti qysh mpaske marr me ksi plane ngaf mpaske marr dhe kurr mos ma permen se nuk muj me ba ket pun i kom than dhe kurr mos ma permen.

Dhe un jam deshmitar qe e kom ni kur ka fol me motrat e veta dhe ju ka than ja moter nuk po pranojke ky ashtu qysh e kem pas plan thmin e vet nuk pe lake dhe ma mir me lan ket pun krejt ato gjat gjith kohes sa her e kan thirr ne telefon i kan than hajt moter se tnimojna na ska qka me tba hiq aj ty.

Dhe motrat e veta e kan marr ngaf e kan shti me ardh puna te qitu se tu i than na tnimojm na tperkrahum dhe un kur i nita kto fjal i thash ngo mir shka po ttham ma mir leje ket pun e tkrijojm familje si krejt se nuk muj un me ba ksi pun.

Edhe nuk e keni gjet njerin ju me ba ksi krime se unu jam shum njeri i vendost dhe njeri familjar dhe mu kan puna me te myt veq ty nuk ma nin te mys po masi je shtatzan me fmi tem me djal tem po ta jap fjalen se nkoft qe ma ban naj tradhti lidhje per thmi ka me te myt ty edhe vetin a thmin nuk muj me lan ashtu po ma mir tbjen.

Mos um merr ngaf kshtu mu dhe thmin tem se ti mir e din qysh e kom lut zotin per mona fal zoti thmi e ti mos maban kshtu pa kurgja se me merr ne qaf mu thmin tem dhe vetin ok menova qe u kuptum mas ni kohe kto nuk e kishin ndal planin e tyre.

Dhe me ftun ne drek motra saj e vogla te shtepija e prinderve te vet qi kishte pas jetu 6 dit perpara naj ka caktu diten kur me shku ne drek dhe un e kom qu dhe kur kom shku atu e kom vet motren e saj a e ki burrin ktu ajo me ka than jo ani kom thani hini ju rrini se un po dal pe pi ni kafe dhe kur doni ju me thirrni dhe pas ni ore e 40 minuta me thirri mu ni numer kur e qela me than jem stacionit policis dhe shpejt hajde ne stacion te policis ne lipjan.

Dhe un thash po more nuk ka problem po arsyja tha arsyja e ke pas ni mosmarrveshje me grue ok thash grun e kam ne llugagji veq po shkoj pe marr dhe po vina meniher kur po shkoj atu e pash kerrin e policive te shpija sajna kom mujt mos mu afru ka pas rrug per mu largu po nuk e nisha vetin fajtor kurgja dhe kom shku te ata dyrek dhe kemi kry te gjitha rregullat qysh i ka policia e kosoves.

Me kontrollun mu kerrin dhe nuk gjeten kurgja dhe me murren me qun ne stacion tpolicis ne lipjan dhe e ftun stacionin e policis te shtimes per me ardh mem marr dhe ajo ish gruja jem ka ardh me kerr me dhandrrin e mirashit dhe me motren e vet te madhe ne shtime ne stacion kan fol jan mundu mum ranu me fjal menja tyne mem shti ne burg dhe ku te lind kjo une mu kan ne burg dhe kjo me lind thmin dhe me marr me rrit te shpija e babes vet.

Me fjal ish mundu mem ranu shum por policia kur i kan than a ke pas najher dhun fizike pe tina kjo ka than jo mom rreh kurr nuk me ka prek me dor as nuk me ka shty por veq me fjal me ka than shkamas dhe policia e kan qu te mjeki mas ka naj shej dhune dhe nuk ka pas kur me kan qit ne gjyq civil ne ferizaj edhe atu sy me sy me ka than nuk kum than as nuk tham qe me ke rreh se nuk me ke mshu kurr edhe as ni fjal qe e ka than ne stacion te policis ne shtime kur kena dal ne giyq ne ferizaj sy me sy mashum se given e fjalve nuk ka mu me mi than nersy.

Se jan kan shpifje te tyre qe e kan shti motrat e veta moter te nimojna na per pun te thmis kur me pat than sa jena kan bashk lema thmin ta paguj sa dush pare veq me ma lan un i kom than jo dhe tani me pat than une te shti naper gjykata e naper polici dhe te bjen ma keq ty un ikom than shtinum ku tdush se nuk ta baj kit marrveshje kurr dhe tani me pat than kur ta lindi fmin un ta ndrroj ty ta jap tjeter kurse at tonin shkoj e marr vet.

Pas disa kohe un ikom than kjo qka je tu than asht krim dhe sa per ket fjalve qe po fliten naper media dhe naper televizora asteni fjal e vertet spo flitet sa perket nanes teme qe po perment nga motrat e saj prej 17shkurtit deri me 6korrik ne diten kritike nana jem vetem 3 her u kan 1 her i ka ftu motra e saj per iftar prindrit e me dhe ish gruen tem dhe ni her kemi shku me nanen per fest te bajramit.

Dhe ne diten kritike diten e fundit kur na thirren ne drek dhe na tradhtun ne buk te vet ne shpi te vet pa kurrfar konflikti pa kurrfar problemi dhe kurr nana jem nuk u kan mashum se kaq her ne diten kritike me 6korrik qe me shtinen ne polici e kom pa qe pernime e paska pas punen e thmis dhe pse me shtini ne polici dhe pse me shtini ne gjykata une gjat gjith kohes e kom lut mos ta lajna fmin jetim.

Ja kom qu dajt e vet per me afru pun ja kom qu dhandrrin e vet per me afru pun nuk kan desht mi ra mas ksaj pune veq kan kujtu qe let asht mja marr dikuj thmin edhe sa per ket qe me kan shkru per dhun ne familje kur e pash dhe kur e lexojsha sa her e kom pa te shkrume ne emer ten kishe per dhun ne familje me ardhke marre.

Se kurr nuk asht e vertet dhe sa per ket policis jan kan edhe jan shum te drejt se nuk kan pa as nuk kan gjet kurrqfar dyshimi qe ka pas dhun ne familje dhe nuk asht e vertet kurr qe ka pas najher dhun ne familje por krejt kta ma kan ba per pun per moma marr thmin me qu me rrit te shpija babes vet te vakafi babes vet se un ma heret kto fjal vakaf si kom kuptu po ajo thojke vet.

Dhe un ja kom dhan fjalen asaj se nese ban qishtu ti kam me t’myt ty dhe masi asht edhe thmija jem aty kam me myt edhe vetin dhe kur kom shku un ne spital kom hi mrena ne koridor dhe jam ul kur ka dal ajo prej deres te sigurimit per me dal jasht por te kishte pas najher dhun prej meje psiqikisht apo fizikisht ish kthy kur um pa po kur me ka pa veq me ka kqyr dhe nuk u kthy dhe erdh ka un rreth meje dhe ka dal jasht.

Dhe une mas pak sekondav jam qu dhe kom dal jasht mas saj dhe kur kom dal jasht ajo u kan me ni shoqe te vet dhe ju kom afru i kom fol dhe e kom lut me fjalt ma te mira per mos me lan fmin jetim dhe e kom lut me fjalt ma te mira mu ba mir dhe ju kum lut ju kim perkul dhe i kom ra ne gjuj.

Dhe aty per aty me tha kti thmis sun jep gji nana jote po kti thmis un duhet mi jap gji dhe te kom kallxu ske desht me marr vesh dhe tash edhe ni seanc e ke te gjygjit dhe thmija me takon mu dhe ti ban shkadush se un te kom kallxu per pun te fmis.

Pik per pike kto fjal te fundit nashta nuk kom mujt e nuk muj mi kallxu po per afersisht rreth ksaj temes e rreth kti muhabeti te thmis jan kan fjalt dhe kur me tha aty per aty per thmi ashtu un i kom kallxu se nuk muj ashtu me lan thmin tem dhe ne moment e kom nxerr alltin dhe i kom shkrep dy her ne gjoks.

Dhe kur ka ra ne tok i kom shkrep edhe nje her ne kok dhe kom pas qef mja pa ceremonin e vorrimit dhe kom pas qef me pa a po flitet naj kun fjala e vertet se kom mujt me shku kry per kry me ta po kom pas qef me pa dhe me ni qysh po shkon e verteta.

Dhe gjith mediat dhe televizori dhe te gjith njrezimi te familjes saj dhe te tjeret qe kan fol me fjal te njerzve te familjes saj ne asni moment nuk esht fol e verteta dhe do gazetare te pshurrta do gazetare me goj si qerap te shkyne si b*th te shk*me qe flasin me fjal te tjerve dhe nuk shkojn me vet ne gjykat qka ka than ish gruja sado pak kuptohet qka ka qen e verteta e jo me fol qka thojn sot te tjeret secili ne qef ne veti.

Dhe ju kisha lut te gjithve mos e hupni shpresen ne Zotin e madh dhe ne shtetin ton dhe ne policin ton se shum jan te drejt dhe te kuptushum po mos mirri me media qka flasin getshi gazetare apo avokate getshi gazetari apo avokati qetshi pederrice dhe pederri se nuk pe lypin te verteten po veq po munohen kishe un po di ma mir se tjetri bre pjellen e nanes jov q*fsha se kush do edhe kur do me zbulu qysh kan qen rrethanat a u kan e dhunune.

A nuk u kan ne te shkojn ne gjyq ne te kqyrin qysh kan fol kur kan dal sy me sy dhe un kom desht me kallxu te verteten qysh shkon gjithmon dhe jam arratis per me pa dhe per me kallxu ftyren e shpifjeve dhe per me kallxu te verteten.

A un fjalen kam me ja majt ish grus teme edhe per sdekni se i kom than qysh ne fillim mos ma ban ktahen me thmi tem se ose kena me jetu tetret te lumtur ose kena me dek tetret bashk se nuk muj me leju ket pun kshtu un me nejt larg fmis tem dhe fjalen kam me majt dhe mos shpifni se marre duhet me ju ardh me fol ne telivizor dhe ne media te pa verteta kur nuk e dini se gysh asht e verteta.

