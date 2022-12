Tedi Blushi poston foton me të rinjtë e PL-së: Bashkimi i tyre është orteku që do shembë sistemin dhe keqqeverisjen e Edi Ramës

Sekretari i Përgjithshëm i Partisë së Lirisë, Tedi Blushi ka publikuar disa foto bashkë me të rinjtë të LRI-së, pas aktivitetit me gjimnazistët që zhvilloi ditën e sotme kreu i PL, Ilir Meta.









Blushi thekson në mesazhin e tij se “Rinia është fuqia e ndryshimit të madh”.

Ai shton më tej se fitorja do të jetë e të rinjve, dhe bashkimi I tyre është orteku që do shembë sistemin dhe keqqeverisjen e Edi Ramës. “Rinia është fuqia e Ndryshimit të Madh! Bashkimi i të rinjve është orteku që do të shembë sistemin dhe do të ndëshkojë keqqeverisjen e Edi Ramës!

FITORJA DO TË JETË E RINISË!”, thekson Blushi.