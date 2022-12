Tensione në rritje brenda radhëve të ushtrisë ruse, rekrutët ngrenë krye! Shkallmojnë derën dhe “braktisin” kazermën (VIDEO)

Tensionet brenda radhëve të ushtrisë ruse sa vijnë dhe po bëhen gjithnjë edhe më të mëdha. Pakënaqësitë e ushtarëve kanë bërë që ata të ngrihen në protesta brenda një bazë ushtarake ku janë grumbulluar.

Në rrjete sociale po qarkullojnë pamjet e trupave të mobilizuara ruse të cilat dyshohet se po kryejnë një kryengritje dhe largohen me forcë nga baza ushtarake.

Skenat u shpërndanë nga revista Business Ukraine – një revistë e pavarur që mbulon çështjet aktuale të Ukrainës.

Mediat ndërkombëtare nuk kanë mundur të vërtetojnë në mënyrë të pavarur lajmin, teksa është e dukshme se forcat ruse vazhdojnë të përballen me pengesa ushtarake dhe të vuajnë nga morali i ulët.

Video has emerged of mobilised Russians allegedly mutinying and forcing their way off a military base in protest at poor conditions. With morale plummeting among Putin’s troops, the Russian army faces a difficult winterpic.twitter.com/wkEpauAnWr

— Business Ukraine mag (@Biz_Ukraine_Mag) December 3, 2022