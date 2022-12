Blinken e etiketon strategjinë e Putinit për Ukrainën si “barbare”!

Sekretari i Shtetit Antony Blinken denoncoi të dielën përpjekjet e Rusisë për të “armatosur vendin”, duke i cilësuar përpjekjet e saj për të rrëzuar fuqinë dhe infrastrukturën në Ukrainë si “barbare”.









Duke folur me gazetarin e Jake Tapper në “State of the Union” të CNN, Blinken tha se presidenti rus Vladimir Putin ka miratuar taktikat e ‘Tokës së Djegur’ sepse forcat e tij të armatosura nuk kanë arritur të arrijnë qëllimet e mëparshme pushtuese në luftën kundër Ukrainës.

“Putini u përpoq të fshinte Ukrainën nga harta, të fshinte identitetin e saj, ta kthente në Rusi. Kjo dështoi”, tha Blinken. “Më pas ai u angazhua në një rrëmbim toke, në Ukrainën lindore dhe në jug të Ukrainës. Kjo ka dështuar sepse ushtria ukrainase po zmbrapset dhe ka marrë përsëri një pjesë të madhe të territorit që Putini fitoi.

“Për mendimin tuaj, ajo që ai po bën është të përpiqet të armatizojë dimrin, të fikë dritat, të fikë nxehtësinë, ta fusë popullin ukrainas në errësirë ​​dhe të ftohtë, ashtu si shkon në muajt e dimrit. Kjo është vërtet barbare”.

Ai shtoi: “Ne po tërhiqemi shumë fuqishëm në mbështetjen tonë për Ukrainën”.

Tapper e pyeti Blinken nëse Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e saj po e bënin Rusinë të paguante mjaftueshëm kosto për sjelljen e saj.

“Shpenzimet po grumbullohen çdo ditë”, tha Blinken, duke përmendur ndikimin e sanksioneve të vazhdueshme në përpjekjet luftarake të Rusisë dhe ekonominë e saj.