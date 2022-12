Çifte shenjash që nuk përputhen fare mes tyre

Ndërsa vazhdoni të kërkoni për njeriun e ëndrrave tuaja, me siguri do të keni gjetur se disa njerëz thjesht nuk klikojnë mes tyre. Mund të keni takuar personalitete interesante, meshkuj që i kishin të gjitha cilësitë, por nuk e ndjenin ende atë shkëndijë. Nëse i kushtoni hobi ose interesa të ndryshme, astrologjia vjen t’ju tregojë se gjithçka ka të bëjë me shenjën. Ka disa kombinime që janë të papajtueshme dhe ne i paraqesim më poshtë që të dini se çfarë të shmangni në të ardhmen.









Kur flasim për shenja të pajtueshme, mendja juaj mund të shkojë tek shenjat “e kundërta” (ato që janë drejtpërdrejt përballë rrotës astrologjike). Sidoqoftë, në botën e zodiakut të kundërtat tërhiqen. Kombinimet si Gaforrja me Bricjapin apo Demi me Akrepin janë të suksesshme sepse janë në shumë mënyra të pajtueshme me njëri-tjetrin. Gaforrja zbut skajet e vrazhda të Bricjapit, ndërsa Akrepi i mëson Demit se si të hyjnë në kontakt me anën e tyre mistike.

Një karakteristikë tjetër që tregon përputhshmërinë e shenjave është se ato kanë një element të përbashkët. Dashi dhe Shigjetari shkojnë mirë sepse të dy janë shenja zjarri, ndërsa shenjat e ajrit si Binjakët dhe Ujori mund të qëndrojnë zgjuar gjithë natën duke folur për akademikët dhe nënndërgjegjen.

Një mospërputhje ndodh kur shenjat i përkasin një elementi tjetër, por nuk janë përballë njëra-tjetrës në rrotën astrologjike. Është e mundur që personat me shenja “të papërputhshme” të tallen me njëri-tjetrin dhe të jetojnë të lumtur, por yjet do ta bëjnë shumë të vështirë pushtimin e këtij realiteti.

Shigjetari dhe Demi: spontaniteti dhe liria kundër mërzisë dhe strukjes.

Gaforrja dhe Peshorja: emocionaliteti dhe impulsi kundrejt monotonisë dhe pavendosmërisë.

Binjakët dhe Bricjapi: llafazania dhe manipulimi kundrejt qetësisë dhe mërzisë.