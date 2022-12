Detaje nga vrasja që tronditi Greqinë/ Qamil Taja qëlloi me dy plumba në kokë të dashurën 19-vjeçare për arsye xhelozie: Pistoletën ua bleva romunësve

Oficerët e Policisë së Sigurisë greke po shqyrtojnë me kujdes të gjitha provat që kanë mbledhur në lidhje me vrasjen mizore të 19-vjeçares shqiptare, Kristjana Brakaj nga partneri i saj, Qamil Taja në një apartament në Pire. Ngjarja e rëndë ndodhi dje.









Janë të shumta pyetjet që kërkojnë përgjigje: Ku e gjeti armën dhe pse e kishte në banesë 25-vjeçari? Ku shkoi pas vrasjes, pasi i tha policisë se nuk u dorëzua menjëherë, por fillimisht doli një shëtitje për të “pastruar” mendjen.

Vrasja ndodhi në orët e para të së shtunës, kur 19-vjeçarja shkoi në shtëpinë ku jetonte me partnerin e saj 25-vjeçar, të dy me origjinë shqiptare, në rrugën Vamva 18 në Pire. Ajo punonte në një lokal në Kallithea dhe ai në një lokal nate në Pire dhe tensionet në marrëdhëniet e tyre ishin të shpeshta, sipas burimeve policore. Autori pasi qëlloi dhe vrau partneren e tij me dy plumba në kokë, lajmëroi policinë dhe u dorëzua.

Në një postim në rrjetet sociale ka treguar xhelozinë e tij të sëmurë si arsyen e vrasjes së 19-vjeçares. Këtë pohoi ai në polici pak para se ta arrestonin, se ishte xheloz për të.

KRIMI

Xhelozia e çmendur, obsesionet dhe kokaina bënë që banakieri 25-vjeçar të vriste partneren e tij 19-vjeçare në shtëpinë e tyre dhe më pas të telefonojë policinë dhe të dorëzohet. Mësohet se i riu që punonte në një lokal në Troubë, sapo ishte kthyer nga puna. E njëjta gjë me 19-vjeçaren që punonte në një lokal nate në Kallithea.

Mediat greke raportojnë se çifti kishte pasur episode të tjera dhune e përleshje, për shkak se djali ka qenë xheloz për vajzën.

Në sulm të tërbimit dhe nën ndikimin e drogës, konkretisht kokainës, ai ka nxjerrë pistoletën që ua kishte marrë një vit më parë disa rumunëve (sipas fjalëve të tij) dhe ka qëlluar dy herë në kokë të dashurën e tij. Sapo ka kuptuar se çfarë kishte bërë, ka lajmëruar Policinë. Policia e cila mbërriti në vendngjarje gjeti vajzën e vdekur dhe autorin që i priste. E kanë vënë në pranga dhe e kanë dërguar në policinë e zonës.

ÇFARË THONË FQINJËT?

Lajmi për vrasjen e re me viktimën e 19-vjeçares nga Shqipëria që vdiq nga arma e partnerit të saj 25-vjeçar ka shkaktuar tronditje në lagjen Kaminia.

Viktima jetonte në banesën përdhese në rrugën Vamva dhe shpeshherë priste autorin 25-vjeçar.

Sidoqoftë, simbioza e tyre nuk ishte aq harmonike. Disa fqinjë i dëgjonin shpesh duke u grindur ndërsa një banor i zonës përshkruan për protothema.gr një sherr të ashpër që çifti kishte pasur vetëm një javë më parë.

“Një javë më parë dëgjova përleshje. Dëgjova ulërima, të bërtitura dhe përleshe. Vajza ishte disi më e mbledhur. Ai ishte më i zhurmshëm, më aktiv. Lufta e fundit ishte e ashpër.”, thotë fqinji i çiftit, i cili edhe pse ishte në shtëpi, nuk i dëgjoi të shtenar me armë.