Faktet tregojnë të kundërtën/ Eva Murati e mohon: Nuk jam në një lidhje me aktorin turk por kam komunikim me të

Moderatorja Eva Murati ka shuar të gjithë kuriozitetin për raportin e saj me aktorin turk me orgjinë shqiptare, Can Yaman.









Ajo është shprehur se nuk ekziston në lidhje mes tyre, por një komunikim normal si me shumë figura të tjera të njohura.

Donald: Për jetën personale për atë aktorin turk Can Yaman, të ka shkruar?

Eva: Jo jo, çfarë do të dish?

Donald: Flet me të?

Eva: Kam një komunikim normal siç kam me shumë figura të tjera të njohura. Instgram këtë ka bërë tani, që e ka bërë botën shumë të vogël edhe e ke komunikimin edhe me persona që dikur i shihje në filma.

Kujtojmë se komentet në Instagram mes tyre kanë shkaktuar shumë polemika nëse ata kanë një marrëdhënie përtej shoqërisë.

/Top Channel