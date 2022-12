“JO”-ja ruse për vendimin për kufirin e çmimit të naftës/ Zyrtari i lartë i Kremlinit: Ne nuk do të shesim me një çmim të vendosur nga Perëndimi

Rusia, eksportuesi i dytë më i madh i naftës në botë, nuk do të shesë naftë nën një kufi të çmimit perëndimor edhe nëse duhet të ulë prodhimin, tha sot aleati më i ngushtë i Presidentit Vladimir Putin për energjinë.









Grupi i (G7) dhe Australia ranë dakord të premten për një tavan çmimi të naftës së papërpunuar ruse në det në 60 dollarë për fuçi pasi vendet anëtare të Bashkimit Evropian mposhtën rezistencën nga Polonia.

Lëvizja e Perëndimit është një përpjekje për të ndëshkuar Putinin për luftën në Ukrainë.

Zëvendëskryeministri rus Alexander Novak tha sot se masa e Perëndimit është një ndërhyrje e hapur që bie ndesh me rregullat e tregtisë së lirë dhe do të destabilizojë tregjet globale të energjisë duke shkaktuar mungesë furnizimi.

“Ne po punojmë për mekanizmat që do të ndalojnë përdorimin e mjetit të një tavani çmimi, pavarësisht se në çfarë niveli është vendosur, sepse kjo ndërhyrje mund të destabilizojë më tej tregun”, tha Novak, i cili është zyrtari i qeverisë ruse përgjegjës për nafta, gazi, energjia atomike dhe qymyri i vendit.

“Ne do të shesim naftë dhe produkte nafte vetëm atyre vendeve që do të punojnë me ne sipas kushteve të tregut, edhe nëse jemi të detyruar të reduktojmë pak prodhimin”, shtoi ai.

Novak tha se tavani perëndimor mund të shkaktojë trazira në tregjet e mallrave dhe të prekë vende të tjera përveç Rusisë.

Është e paqartë se cili do të jetë, nëse ka, ndikimi i menjëhershëm i kufirit perëndimor në rrjedhat e naftës ruse, sepse zbritja e Brent për përzierjet ruse është zgjeruar ndjeshëm.

Përzierja e Uraleve po tregtohej rreth 61.3 dollarë për fuçi – pak më shumë se një dollar mbi tavanin. Kontratat e së ardhmes Brent u mbyllën me 85,57 dollarë të premten.

Shitja e naftës dhe gazit në Evropë është një nga burimet kryesore të këmbimit valutor të Rusisë pasi gjeologët sovjetikë zbuluan naftë dhe gaz në kënetat siberiane në dekadat pas Luftës së Dytë Botërore.

Një burim, i cili kërkoi të mos përmendet për shkak të ndjeshmërisë së situatës, i tha Reuters se masa ishte përgatitur për të ndaluar kompanitë dhe tregtarët rusë të ndërveprojnë me vendet dhe kompanitë e udhëhequra nga kufiri.

Në thelb, një masë e tillë do të ishtendalimi i eksportit të naftës dhe produkteve të naftës në vendet dhe kompanitë që e aplikojnë atë.

Pasi urdhëroi operacionin ushtarak në Ukrainë më 24 shkurt, Putin thotë se Shtetet e Bashkuara kanë nisur një luftë ekonomike kundër Rusisë me sanksionet më të ashpra në historinë moderne, duke paralajmëruar se Perëndimi do të përballet me një krizë energjetike.

Në shtator, Putin paralajmëroi Perëndimin se ai nuk mund të ndërpresë furnizimet me energji nëse vendosen kufij të çmimeve, duke thënë se Evropa do të “ngrijë” si bishti i ujkut, siç thotë një përrallë e njohur ruse.

Rusia mund të ketë akses në cisterna të mjaftueshme për të lëvizur shumicën e naftës së saj përtej kufirit të ri të çmimit të G7, i thanë Reuters në tetor lojtarët e industrisë dhe një zyrtar amerikan, duke nënvizuar kufijtë e planit më ambicioz ende sot për të ulur të ardhurat e Moskës gjatë kohës së luftës.