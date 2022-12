“Karagjozi kryeministër”/ Vasili: Katër vite më parë krenoheshe me golat e Xhakës dhe Shaqirit, sot thotë se po përdoren “mish për top” për luftërat ballkanike

Nënkryetari i Partisë së Lirisë Petrit Vasili ka reaguar në lidhje me kryeministrin Rama i cili u pyet në lidhje me futbollistët shqiptarë në ekipin e Zvicrës dhe ndeshjen e tyre ndaj Serbisë.









Vasili e cilësoi Ramën si “shkollëpaku” i cili ka zbrazur broçkulla, ndërsa ka shtuar se nuk ka kryeministër “më karagjoz në dynja”.

Sipas tij “në 2018 ky karagjozi kryeministër postonte fotot e Shaqirit dhe Xhakës, qe fitonin dhe bënin shqiponjën dhe luanin po për Zvicrën”, ndërsa sot “po karagjoz kryeministër po na thotë që Shaqiri dhe Xhaka po përdoren sot si mish për top për luftërat ballkanike”.

Vasili shkroi më tej duke këshilluar ndjekësit e tij të mos e lexojnë fare pasi kështu “mbroni trurin nga këto idiotësira kryeministrore të një njeriu që dihet që ka trurin e shkollëpakut”.

Postimi i plotë:

Shkollepaku shpraz broçkulla!

Epo karagjoz kryeminister nuk gjendet ne dynja!

Nga halli i Serbise, qe hengri dru ne futboll dhe gjuhes, qe e ka lene peng KM- ja shpraz mufka!

Ne 2018 ky karagjozi kryeminister postonte fotot e Shaqirit dhe Xhakes, qe fitonin dhe benin shqiponjen dhe luanin po perZvicren.

Sot po karagjoz kryeminister po na thote qe Shaqiri dhe Xhaka po perdoren sot si mish per top per luftrat ballkanike.

Ha ha ha haaaa, nuk sherohet ky , karagjoz ka lindur dhe ashtu do te mbese.

Nje keshille mos e lexoni fare se keshtu mbroni trurin nga keto idiotesira kryeministrore te nje njeriu, qe dihet qe ka trurin e shkollepakut!