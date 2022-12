“Më ka djegur me kryq se kam pasur tatuazh”/ 23-vjeçari ankohet për tortura nga prifti me mbledhje fondesh të paligjshme

Torturë dhe shantazh psikologjik nga prifti në Greqi, i cili akuzohet se mbledhësit e fondeve kanë grumbulluar mbi 15 mijë euro, ankohet një 23-vjeçar.









I frikësuar dhe i tronditur deklaron 23-vjeçari, i cili në një intervistë për trikalanews ka shpjeguar se si është takuar me hieromonkun dhe ka treguar se është larguar nga qyteti i Trikalasë nga frika për integritetin e tij fizik. “Nëse unë të lë ty dhe familjen time, nuk do të kesh ku të shkosh, do të jesh si një qen i braktisur”, dyshohet se ka thënë kleriku i akuzuar për mashtrim nëpërmjet mbledhjes së fondeve, duke ushtruar dhunë psikologjike ndaj të riut, sipas asaj që 23 vjeçari ankohet.

“Ne njihemi prej vitesh. Më dërgoi mesazh për të pirë kafe, e takoi edhe nëna ime e falur, u shoqëruam. Gjatë gjithë kësaj kohe nuk patëm asnjë ndihmë financiare prej tij. Menjëherë pas vdekjes së nënës sime u lidhëm, jetuam bashkë, gjoja më ndihmoi dhe më mbështeti”, tha 23-vjeçarja duke qarë duke shtuar se “kështu filloi shfrytëzimi dhe lufta psikologjike. Më mori kartën e KEA-s, duke më thënë se do të paguajë një pjesë të shpenzimeve të tij, pasi më mbështet. “Nëse unë ju lë, nuk do të keni askënd, nuk keni kë të dojë dhe të mbrojë”, tha ai. Më bëri të grindem me të afërmit dhe më largoi nga të gjithë”.

Sa për mbledhjen e fondevee cila është bërë përmes mediave sociale dhe postimeve në media, 23-vjeçari tha se “nuk më ka treguar kurrë për shumat e mbledhura. E mora vesh nga policia. Më dha vetëm 150 euro dhe mora një palë këpucë. Ai mashtroi kaq shumë njerëz. Meqenëse isha jetim, do të thotë se isha edhe plehra?”

“Ai më dogji me kryq sepse kisha një tatuazh dhe ai mendoi se kisha demon”

Në të njëjtën kohë, i riu, pasi ka treguar se i vjen turp për gjithçka ka ndodhur, u ka kërkuar falje të gjithë viktimave të paditur që ranë në grackën e klerikut, duke theksuar se edhe ai është viktimë.

Gjithashtu, i riu, duke raportuar për abuzim fizik, pohoi: “Mendonte se kisha një demon sepse kisha tatuazhe dhe më dogji lëkurën me kryq. Më tha “do ta heqësh tatuazhin se me një person të kishës si unë nuk mund ta kesh”. Pas asaj që kam kaluar dhe dëmit të madh që më bëri, avokati i tij më qetësoi për ta mbrojtur, duke më thënë se çdo gjë që ka bërë, e ka bërë për të mirën time”.

Prifti është me pushime

Ndaj klerikut është ngritur rasti për mashtrim dhe legjislacion për mbledhjen e fondeve dhe tani fjalën e ka drejtësia, ndërsa me rastin e informimit të Dioqezës përkatëse prifti është vënë menjëherë nën hetim.

Kujtojmë se sipas denoncimeve, me iniciativë të autorit, gjatë dy muajve të fundit janë bërë postime në rrjete sociale dhe faqe interneti në lidhje me mbledhjen e fondeve për mbështetjen financiare të 23-vjeçarit, për shkak të problemeve shëndetësore dhe vështirësive të tij, duke depozituar para në dy llogari bankare, njëra me përfitues autorin e krimit dhe tjetra përfituese shtetasin të cilit i referohej mbledhësi i fondeve.

Siç u konstatua, kleriku menaxhonte ekskluzivisht dhe pa dijeninë e të riut dy llogaritë bankare që ishin dhënë për mbledhjen e fondeve, në të cilat ishte depozituar shuma totale prej 12.922.50 euro, shumë që nuk përdorej për shlyerjen e borxheve të tij.

Në pronësi të klerikut u gjetën dhe u konfiskuan shuma prej 2110 eurosh, si dhe një celular, ndërsa në hetimin e kryer nga Sektori i Sigurisë Trikala, shuma prej 20.000 euro. dhe dokumente të ndryshme nga të cilat ka rezultuar blerja e pajisjeve elektronike (telefonave celularë, kompjuterëve portativë, etj.).