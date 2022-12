“Më pa diçka në celular, u përleshëm dhe u hutova” thotë 25-vjeçari shqiptar që vrau partneren e tij 19-vjeçare

I penduar, ai pretendon se është 25-vjeçari që qëlloi dhe vrau partneren e tij 19-vjeçare në Pire të Greqisë.









Vrasësi i 19-vjeçares është dërguar sot në prokurorinë publike. Ai doli nga makina e policisë jashtë gjykatave të Pireut, me kapuç dhe maskë për të fshehur fytyrën. Me pranga pas shpine dhe efektivë të policisë që kishin krijuar një kordon rreth tij, ai hyri në gjykatë dhe u dërgua në prokurori. 25-vjeçari kërkoi dhe mori një afat për të kërkuar falje të enjten në orën 11:00.

“Edhe një herë të shtunën kemi luftuar. Ai pa diçka në celularin tim dhe filloi sherri. Në atë moment unë dola dhe e qëllova. Pas kësaj nuk mbaj mend asgjë. Jam penduar për atë që kam bërë” dyshohet se ka pohuar 25-vjeçari, sipas Mega-s, në deklaratën e tij në Polici, duke fajësuar viktimën.

Kronikat

Në orët e para të së shtunës, çifti është takuar për t’u kthyer në shtëpinë ku jetonin në Pire. Të dy kanë punuar një natë më parë deri vonë në klubet e natës në Troumba dhe Kallithea.

Me të mbërritur në shtëpi ka nisur sërish sherri mes 25-vjeçarit me kombësi shqiptare dhe 19-vjeçares. Më pas, vrasësi i penduar, i inatosur dhe nën ndikimin e drogës, konkretisht kokainës, ka nxjerrë pistoletën që ua kishte marrë një vit më parë disa rumunëve (sipas asaj që tha), ia futi vajzës nën nofull dhe ka tërhequr këmbëzën, duke qëlluar dhe vrarë dy herë në kokë bashkatdhetaren e tij 19-vjeçare.

19-vjeçarja ka qenë e ulur në divan dhe aty e ka braktisur, ndërsa ekspertiza mjeko-ligjore ka zbuluar se e ka qëlluar nga një distancë e shkurtër. Më pas, sapo ka kuptuar se çfarë kishte bërë, është dorëzuar vetë në Polici. Policia e cila ka mbërritur në vendngjarje ka gjetur gruan të vdekur. Ai u vu në pranga dhe u dërgua në komisariatin lokal.

Bëhet e ditur se pas vrasjes, e cila përllogaritet mes orës 07.00 dhe 08.30 të mëngjesit të së shtunës, 25-vjeçari është kujdesur të fshihte në frigorifer armën që zotëronte. Më në fund pistoleta është lokalizuar nga policia e sigurisë së Pireut pa u treguar autori i vrasjes.

Postimi në Facebook pak para se të dorëzohej

Pak para se të dorëzohej në polici, 25-vjeçari ka bërë një postim në rrjetet sociale që mbante.

“Dobësitë. Ai nuk kishte asnjë. Unë kisha një. kam dashur”.

Nuk ishte hera e parë që e kërcënonte

Gjithashtu, sipas informacioneve, nuk ishte hera e parë që 25-vjeçari kërcënonte dhe vepronte kërcënues ndaj 19-vjeçares. Në fakt, zënkat e çiftit kanë qenë të shpeshta, ku 19-vjeçarja shpesh kërcënohej.

Karakteristikë është se disa muaj më parë, në korrik, dhe ndërsa 19-vjeçarja ishte në punë në Igumenicë për sezonin e verës, 25-vjeçari i mbërritur në qytet i dërgoi një mesazh kërcënues se nëse do ta bënte nuk e takonte, ai shkonte në punën e saj dhe “i thyente të gjitha”.

Frika e 19-vjeçares ka qenë e tillë që ka marrë me vete në takim një shoqe dhe një kolege. Pas takimit, e reja ka treguar për rrethin e saj se 25-vjeçari e ka kërcënuar duke i thënë se do ta lëndonte dhe madje do ta vriste.