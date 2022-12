“Rama bëri një akt terrorist”/ Ilir Meta për shembjen e ‘Prestige Resort’: Ky krim nuk do të amnistohet ndonjëherë dhe përgjegjësit e këtij akti skizofrenik do…

Kryetari i Partisë së Lirisë, Ilir Meta e konsideron shembjen e paligjshme të “Prestige Resort” si një akt terrorist të kryeministrit Rama.









“Akti terrorist i Kryeministrit aktual kundër “Prestige Resort” përveçse një hakmarrje kriminale perverse ishte edhe prova më e padiskutueshme e një regjimi mafioz që ka asgjësuar shtetin e së drejtës.

Ky krim nuk do të amnistohet ndonjëherë dhe përgjegjësit e këtij akti skizofrenik jo vetëm do të përgjigjen përpara ligjit por do të paguajnë deri në një pasojat financiare të një akti të tillë banditesk.

Ora e Llogaridhënies po afrohet për bandën në pushtet!”, shkruan Meta në Facebook.