Tritan Shehu ndan fotot nga votimet për primaret në qarkun e Gjirokastrës: Pjesëmarrje impresionuese

Deputeti i Partisë Demokratike Tritan Shehu ka marrë pjesë këtë të diel në primaret që po mbahen në qarkun e Gjirokastrës.









Përmes një postimi në facebook, Shehu shkruan se në bashkinë Memaliaj ka një pjesëmarrje impresionuese në votime të anëtarëve dhe simpatizantëve të PD-së.

Më tej ai shton se çdo gjë shkon normalisht dhe pas primareve të gjithë demokratët do të shkojnë të bashkuar drejt betejës me socialistët për të fituar bashkitë.

POSTIMI I PLOTË

Primaret ne Qarkun e Gjirokastrës, Memaliaj!

Eshte nje pjesemarje impresionuese e demokrateve.

Votojne per kandidatin e PD midis dy kandidateve.

Cdo gje shkon normalisht.

Me tej te gjithe se bashku do te fitojne Bashkine me daten 14 Maj.

Urimet me te mira!