Bullgaria acarohet nga komentet ‘fyese’ të Shengenit të Rutte

Presidenti bullgar dhe ministrat e përkohshëm kundërshtuan kryeministrin holandez Mark Rutte për komentet e tij në lidhje me kalimin e kufirit bullgar me një ryshfet prej 50 eurosh, si pjesë e arsyeve të tij për të bllokuar ofertën e Bullgarisë për t’u bashkuar me Zonën Shengen pa viza të BE-së.









Bullgaria, Rumania dhe Kroacia janë të gjitha gati për t’u bashkuar me Zonën Shengen, sipas misioneve të fundit të ekspertëve të Komisionit Evropian, megjithëse Holanda dhe Austria kanë shprehur kundërshtim. Ndërsa holandezët e kundërshtojnë fuqimisht pranimin e Bullgarisë, Austria është kundër anëtarësimit të Bullgarisë dhe Rumanisë.

Megjithatë, marrëdhëniet midis Holandës dhe Bullgarisë morën një goditje të mëtejshme pas pretendimeve të Rutte se Bullgaria lejon korrupsionin në kufijtë e saj.

“Kohët e fundit u vranë tre policë bullgarë, duke mbrojtur kufirin e jashtëm të BE-së. Sot, kryeministri holandez Mark Rutte sugjeroi në mënyrë të papranueshme se mund të kaloni këtë kufi për 50 euro. Në vend që të marrë solidaritetin evropian, Bullgaria merr cinizëm!”. tha të premten në mbrëmje lideri aktual i Bullgarisë, presidenti Rumen Radev.

Kryeprokurori bullgar Ivan Geshev gjithashtu iu bashkua kritikave ndaj liderit holandez.

“Në lidhje me deklaratën e kryeministrit të Mbretërisë së Holandës, Mark Rutte, për median publike NOS, se ai dëshiron të përjashtojë mundësinë e kalimit të paligjshëm të kufirit midis Turqisë dhe zonës Shengen në Bullgari me një kartëmonedhë 50 €”, siç deklaroj Prokurori i Përgjithshëm i Republikës së Bullgarisë se prokuroria nuk ka të dhëna apo prova për këtë”, tha zyra e tij në një deklaratë, duke vënë në dukje se holandezët duhet të japin të dhëna për rastet e ryshfetit në mënyrë që këto të mund të hetoi dhe u soll para gjykatës bullgare.

“Bullgaria është një vend që është pjesë e Bashkimit Evropian dhe si i tillë respekton dhe mbron vlerat evropiane”, thuhet në deklaratë.

Reagimi më i mprehtë erdhi nga Stefan Janev, ish-kryeministri në detyrë dhe udhëheqësi aktual i Ngritjes Bullgare. Ai shkoi deri në paraqitjen e një projektvendimi në parlament që do ta detyronte kryeministrin të kundërshtonte të gjitha nismat holandeze në nivel BE.

Ministrat në detyrë të Drejtësisë dhe të Punëve të Brendshme Krum Zarkov dhe Ivan Demerdzhiev gjithashtu reaguan kundër Rutte me komente shumë të forta.

“Forcat bullgare të sigurisë mbrojnë çdo ditë paqen e të gjithë qytetarëve evropianë, përfshirë holandezët, në kufirin më të rëndë tokësor të jashtëm të Bashkimit Evropian me trupat e tyre, pavarësisht presionit të shtuar të migracionit – katër herë më i lartë se vitin e kaluar. Sugjerimet që ju mund të kaloni kufirin për 50 € janë jashtëzakonisht fyese. Përpjekjet tona nuk meritojnë fyerje!”, komentoi Ministri i Brendshëm bullgar Ivan Demerdzhiev, i cili vizitoi Holandën me ministrin e Jashtëm Nikolay Milkov këtë javë në përpjekje për të përmbysur pozicionin e Hagës.

“Mark Rutte sugjeroi që për 50 euro mund të kaloni kufirin. Bullgarët vdiqën për të mbrojtur jo vetëm ne, por edhe ata. Rutte duhet të jetë i kujdesshëm”, tha ministri i Drejtësisë Krum Zarkov.

Komentet vijnë pasi një raport zbuloi se pjesa më e madhe e publikut holandez mbetet e pakënaqur në lidhje me perspektivën e zgjerimit të BE. Përveçse duke vendosur historikisht pengesa në rrugën e shpresave të ndryshme, populli holandez ka një mungesë të përgjithshme pozitiviteti në lidhje me zgjerimin.

Një sondazh nga Grupi Këshillimor i Politikave të Ballkanit në Evropë (BiEPAG), Fondi Evropian për Ballkanin (EFB) vëren një përmirësim të lehtë në perceptime, megjithëse shifrat nuk janë ende qetësuese për ata që janë në dhomën e pritjes së BE-së.

Ai zbuloi se më pak se gjysma ishin pozitive për zgjerimin, ndërsa pjesa tjetër ose pa opinion ose negativ.

Rreth 45% mendojnë se zgjerimi në rajon do të ishte i mirë ose shumë i mirë, ndërsa 55% mendojnë se është negativ, shumë negativ ose nuk janë të sigurt.

Një tjetër 49% mendojnë se zgjerimi me Ballkanin Perëndimor mund të ketë një ndikim negativ ose neutral në jetën e tyre. Frika dhe shqetësimet përfshijnë sundimin e ligjit, të drejtat civile dhe përdorimin e parave të taksapaguesve holandezë.

Por kjo mund të përmirësohet më tej duke u angazhuar më shumë me qytetarët për funksionimin e BE-së, tha Dr Jan Eichorn, drejtor i kërkimit në d|part dhe bashkëautor i studimit.

“Në vend të kësaj, shqetësimet për zgjerimin janë shpesh reflektime të shqetësimeve se si funksionon BE në përgjithësi. Pra, fillimi duke angazhuar qytetarët me institucionet dhe proceset ekzistuese të BE-së është mënyra më e mirë për të ndërtuar mbështetje për zgjerim.”