Dhjetë këshillat kryesore për shëndetin e prostatës

A mund të ulin zakonet e përditshme të meshkujve rrezikun e kancerit të prostatës? Megjithëse disa ushqime janë lidhur me një rrezik të reduktuar të shfaqjes së tij, aktualisht mungojnë dëshmitë në lidhje me efektin e ushqimeve individuale.









Por në përgjithësi, siç rekomandohet nga nutricionistët, mjekët dhe studiuesit, preferohet një qasje gjithëpërfshirëse dhe, në veçanti, kombinimi i dietës së shëndetshme dhe stërvitjes, për të shmangur sa më shumë rrezikun.

Siç do ta shihni më poshtë, një dietë e ekuilibruar dhe një rutinë stërvitjeje është më e lehtë se sa duket.

Shtatë zakonet e të ushqyerit të shëndetshëm

Hani të paktën pesë racione frutash dhe perimesh çdo ditë.

Zëvendësoni bukën e bardhë dhe makaronat me ekuivalentët e tyre me drithëra të plota.

Kufizoni konsumin e mishit të kuq dhe mishit të përpunuar. Zgjidhni peshk, shpendë pa lëkurë, bishtajore dhe vezë si burime më të shëndetshme të proteinave.

Përfshini në dietën tuaj yndyrna të mira, si vaj ulliri, arra (bajame dhe arra) dhe avokado, duke kufizuar yndyrnat e ngopura, por edhe ushqime të paketuara që përmbajnë yndyrna trans.

Shmangni pijet me sheqer si pijet joalkoolike dhe lëngjet e frutave të paketuara dhe lërini ëmbëlsirat si një trajtim të rastësishëm.

Ulni marrjen e kripës duke zgjedhur ushqime me përmbajtje të ulët natriumi dhe duke reduktuar përdorimin e ushqimeve të përpunuara dhe të ngrira.

Theksoni pjesë të vogla ndërsa përtypni ushqimin ngadalë.

Tre prova që mbron ushtrimi

Ndër të gjitha efektet pozitive të ushtrimeve që janë vërtetuar nga kërkimet, si ulja e shfaqjes së sëmundjeve të zemrës dhe goditjes në tru, përfshihet mbrojtja e shëndetit të prostatës.

Për shembull:

Bazuar në pyetësorët e më shumë se 30,000 burrave në Studimin vijues të profesionistëve shëndetësorë, studiuesit zbuluan se burrat që ishin më aktivë fizikisht kishin më pak gjasa të vuanin nga hiperplazia beninje e prostatës. Edhe aktiviteti fizik me intensitet të ulët deri në mesatar, si ecja, prodhoi përfitime të konsiderueshme.

Duke përdorur të dhëna nga Studimi përcjellës i profesionistëve shëndetësorë, studiuesit shikuan gjithashtu marrëdhënien midis mosfunksionimit erektil dhe stërvitjes. Ata zbuluan se burrat që vraponin për një orë e gjysmë ose bënin tre orë punë të fuqishme në natyrë në javë, kishin 20% më pak gjasa të përjetonin mosfunksionim erektil sesa ata që nuk ushtroheshin fare. Më shumë aktivitet fizik dha edhe përfitim më të madh. Është interesante se pavarësisht nga niveli i stërvitjes, burrat që ishin mbipeshë ose obezë kishin një rrezik më të lartë të mosfunksionimit erektil sesa burrat me një indeks normal të masës trupore.

Studiuesit italianë hetuan 231 burra me prostatit kronik që ndiqnin një mënyrë jetese të ulur. Ata u caktuan në një nga dy programet e ushtrimeve për 18 javë: një program ushtrimesh aerobike me ecje të shpejtë, ose një program ushtrimesh jo-aerobike me ngritjen e këmbëve, ulje-ngritje dhe shtrirje. Secili grup ushtronte tri herë në javë. Në fund të studimit, burrat në të dy grupet u ndjenë më mirë, por ata në grupin e ushtrimeve aerobike përjetuan dukshëm më pak siklet, ankth dhe depresion dhe përmirësuan cilësinë e jetës së tyre.