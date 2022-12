Goditet organizata kriminale që merrej me kultivimin e kanabisit në Spanjë, arrestohen 14 persona

Një organizata kriminale që merrej me kultivimin e lëndëve narkotike është çmontuar nga policia spanjolle. Gjatë operacionit nga Agjentët e Policisë Kombëtare, janë arrestuar 14 persona me akuzën e trafikut të lëndëve narkotike, të organizatës kriminale dhe mashtrimit me energjinë elektrike. Pas aksionit, policia ka çmontuar pesë makroplantacione për kultivimin masiv të marijuanës.









Sipas Policisë Kombëtare, organizata me qendër në provincën e Barcelonës, ishte e përkushtuar ndaj kultivimit dhe shitjes së mëvonshme të ngarkesave të mëdha të marijuanës dhe përdorte sisteme të sofistikuara inxhinierike elektrike për të shmangur veprimet e mundshme të policisë.

Hetimi filloi në vitin 2021 kur hetuesit zbuluan praninë e disa personave që dyshohet se siguruan mbulim për një organizatë kriminale me origjinë shqiptare të dedikuar për trafikun e drogës për vendbanimin e saj në Katalonja.

Pas disa hetimeve, agjentët zbuluan se ndërmjetësi kryesor ishte një shtetas me njohuri të gjera në sektorin e pasurive të paluajtshme, i cili pasi mori një komision, ndihmoi këtë rrjet kriminal të vendosej në Spanjë.

Për këtë u ka siguruar logjistikën dhe infrastrukturën e nevojshme, duke u dhënë me qira magazina të ndryshme të vendosura në poligone të izoluara, ku kultivonin marijuanën në mënyrë masive që më pas e shpërndanin në vende të ndryshme evropiane.

Për mirëmbajtjen e këtyre plantacioneve të marijuanës, thekson policia vendase, të arrestuarve u nevojitej një sasi e madhe energjie elektrike, të cilën e siguronin në mënyrë të paligjshme.

Ky mashtrim u fsheh nëpërmjet një sistemi të sofistikuar të inxhinierisë elektrike që vështirësoi hetimin e policisë, duke rrezikuar në të njëjtën kohë pronat fqinje për shkak të rrezikut të lartë të zjarrit në këto objekte.

Me këto masa, sipas hetuesve, ata nuk janë vënë re vitet e fundit, derisa pas një viti hetimi, agjentët kryen nëntë hyrje dhe kontrolle në magazina dhe shtëpitë e të hetuarve, të shpërndara në qytete të ndryshme në provincën e Barcelonës.

Ndër efektet e sekuestruara janë më shumë se 4000 bimë marijuanë, më shumë se 10.000 euro para në dorë, gjashtë celularë, dokumentacion të ndryshëm dhe materiale të shumta të përdorura në plantacione si ventilatorë, kondicionerë, filtra, etj.