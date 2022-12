Kanceri kolorektal/ Një dietë që zvogëlon rrezikun e sëmundjeve

Një tjetër kërkim nxjerr në pah rëndësinë e një diete të shëndetshme për shëndetin e organizmit. Siç tregojnë të gjitha provat shkencore, një dietë e ekuilibruar e përbërë nga ushqime të dobishme mund të mbrojë trupin nga kërcënime të ndryshme, madje edhe sëmundje të rënda si kanceri.









Studimi i ri, i udhëhequr nga Jihye Kim nga Universiteti Kyung Hee në Korenë e Jugut, lidh efektin pozitiv të një diete të pasur me ushqime bimore me parandalimin kundër rrezikut të kancerit të zorrës së trashë te meshkujt. Gjetjet e reja shkencore janë publikuar në BMC Medicine.

“Kanceri i zorrës së trashë është kanceri i tretë më i zakonshëm në mbarë botën dhe rreziku i shfaqjes së tij është 1 në 23 për meshkujt dhe 1 në 25 për femrat”, komenton Dr. Kim. Hulumtimet e mëparshme kanë nxjerrë në pah rolin e një diete të pasur me ushqime bimore në mbrojtjen kundër kancerit të zorrës së trashë. Studimi i ri, megjithatë, tregon rëndësinë e cilësisë së kësaj diete me bazë bimore në mbrojtjen e trupit. Në veçanti, siç zbuluan studiuesit, një dietë e përbërë nga ushqime të shëndetshme me bazë bimore, si drithërat, perimet dhe bishtajoret, në vend të ushqimeve të tilla si drithërat e rafinuara, lëngjet e standardizuara dhe sheqernat e shtuara, mund të jenë mbrojtëse.

Për të arritur këto përfundime, studiuesit analizuan të dhënat nga të rriturit nga Hawaii dhe Los Angeles, SHBA, të cilët morën pjesë në Studimin e Kohortës Multi-Etnike midis viteve 1993 dhe 1996. Mesatarisht, burrat ishin 60 vjeç dhe gratë 59 vjeç në fillim të studimit. Pjesëmarrësit raportuan konsumin e tyre të zakonshëm të ushqimit dhe pijeve gjatë vitit të kaluar, në mënyrë që studiuesit të vlerësonin dietën e tyre dhe ta klasifikonin atë si një dietë të shëndetshme ose jo të shëndetshme me bazë bimore. Më pas ata vlerësuan incidencën e rasteve të reja të kancerit të zorrës së trashë deri në vitin 2017, duke përdorur të dhëna nga regjistrat e kancerit.

Ata morën parasysh faktorët e mëposhtëm:

Mosha

Historia familjare e kancerit të zorrës së trashë

BMI

Historia e pirjes së duhanit

Nivelet e aktivitetit fizik

Konsumimi i alkoolit

Përdorimi dhe trajtimi i multivitaminave dhe

Marrja e përditshme e energjisë.

Ata gjithashtu llogaritën për terapinë e mundshme të zëvendësimit të hormoneve nga pjesëmarrëset femra.

Studiuesit përfundimisht zbuluan se, në total, 4,976 pjesëmarrës (2.9%) zhvilluan kancer të zorrës së trashë gjatë periudhës së studimit. Midis një popullate prej 79,952 burrash amerikanë, ata që hanin sasinë më të lartë mesatare ditore të ushqimeve të shëndetshme bimore kishin një rrezik 22% më të ulët të kancerit të zorrës së trashë, krahasuar me ata që hanin ushqime bimore më pak cilësore. Megjithatë, ata nuk gjetën asnjë lidhje të rëndësishme midis cilësisë së një diete të pasur me ushqime bimore dhe rrezikut të kancerit të zorrës së trashë në një popullatë prej 93,475 gra amerikane.

Jihye Kim komentoi rezultatet: “Ne spekulojmë se antioksidantët që gjenden në ushqime të tilla si frutat, perimet dhe drithërat mund të ndihmojnë në uljen e rrezikut të kancerit të zorrës së trashë duke shtypur inflamacionin kronik, i cili mund të çojë në kancer. “Meqenëse burrat janë natyrshëm në rrezik më të lartë të kancerit të zorrës së trashë sesa gratë, kjo mund të shpjegojë pse ngrënia e sasive më të larta të ushqimeve të shëndetshme me bazë bimore u shoqërua me një rrezik të reduktuar tek burrat, por jo tek gratë.

Më në fund, autorët zbuluan se lidhja midis dietës dhe kancerit ndryshonte sipas racës dhe përkatësisë etnike të burrave.

Studiuesit paralajmërojnë se natyra vëzhguese e studimit nuk i lejon ata të nxjerrin përfundime në lidhje me një marrëdhënie shkakësore midis ushqimeve me bazë bimore dhe rrezikut të kancerit të zorrës së trashë. Përveç kësaj, pjesëmarrësit në dietë raportuan se ngrënia mund të mos jetë përfaqësuese e zakoneve të tyre të të ngrënit gjatë gjithë jetës.