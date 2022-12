Kyriakos Mitsotakis vjen nesër në Tiranë, takon Janullatos dhe pritet të vizitojë Himarën, për të parë nga afër…

Kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis do të marrë pjesë në punimet e Samitit Plenar të Bashkimit Evropian – Ballkani Perëndimor, i cili do mbahet në Tiranë.









Në orën 18:00 Kyriakos Mitsotakis do të takohet me Kryepeshkopin e Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë Anastas Janullatos. Në orën 18:45 ai do të ketë një takim me kryetaren e Kuvendit të Shqipërisë Lindita Nikolla dhe në orën 19:30 me Presidentin e Republikës së Shqipërisë Bajram Begaj.

Në orën 20:00 kryeministri do të takohet me homologun e tij shqiptar Edi Rama. Më pas ai do të ulet në një darkë pune të shtruar nga zoti Rama.

Të mërkurën, më 7 dhjetor, kryeministri do të vizitojë Himarën, ku do të ketë takime me anëtarë dhe përfaqësues të pakicës kombëtare greke.