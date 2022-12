Nga Meloni, Macron, Scholz apo Orban/ Ja liderët e BE-së që do të vizitojnë nesër Tiranën (Lista e plotë)

Nesër (të martën) do të zhvillohet Samiti i Bashkimit Europian me Ballkanin Perëndimor në Tiranë ku pritet të marrin pjesë 27 liderë europiane.









Një Samit ky sa i rëndësishëm aq edhe historik. Ndërkohë në të njëjtën ditë me Samitin do të zhvillohet edhe protesta e thirrur nga PD. Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha në deklaratat e tij për mediat ka thënë se protesta do të jetë një mesazh për BE.

Ndërkohë presidenti serb, Aleksandër Vuçiç i ka thënë ‘Jo’ Samitit, ndërsa kryeministrja serbe, ka pasur një qëndrim ndryshe nga presidenti duke thënë se ai duhet t’i bashkohet këtij Samiti.

Liderët e BE-së që pritet të vijnë në Tiranë:

Presidentja e Komisionit Europian Ursula Von Der Leyen

Presidenti i Këshillit Europian Charles Michel

Presidenti i Francës, Emmanuel Macron

Kancelari i Gjermanisë, Olaf Scholz

Kryeministri i Greqisë, Kyriakos Mitsotakis

Kryeministri i Hungarisë Viktor Orban

Kryeministrja e Italisë, Giorgia Meloni

Kancerlari i Austrisë, Karl Nehammer

Kryeministri i Belgjikës, Aleksandër De Croo

Presidenti i Bullgarisë, Rumen Radev

Kryeministri i Kroacisë, Andrej Plenkoviç

Presidenti i Qipros, Nicos Anastasiades

Kryeministri i Çekisë, Petr Fiala

Kryeministrja e Danimarkës, Mette Frederikse

Kryeministrja e Estonisë, Kaja Kallas

Kryeministrja e Finlandës Sanna Marin

Kryeministri i Irlandës, Micheal Martin

Kryeministri i Letonisë, Krisjanis Karins

Kryeministri i Lituanisë, Ingrida Simonyte

Kryeministri i Luksemburgut, Xavier Bettel

Kryeministri i Maltës, Robert Abel

Kryeministri i Holandës, Mark Rutt

Kryeministri i Polonisë, Mateusz Moraëiecki

Kryeministri i Portugalisë, Antonio Costa

Presidenti i Rumanisë, Klaus Iohannis

Kryeministri i Sllovakisë, Eduard Heger

Kryeministri i Sllovenisë, Robert Golob

Kryeministri i Suedisë, Ulf Kristersson

Kryeministri i Spanjës, Pedro Sanchez