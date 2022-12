“Nji palë syze t’moçme i kam marrë…”- Ballisti dhe Vuçiçi “përplasen” pas konfirmimit të pjesëmarrjes në Samit: E bindën me karamele “Zana”

Ditë e mbushur me zhvillime pritet të jetë 6 dhjetori në kryeqytetin shqiptar, pasi në Tiranë do të mbahet Samiti i radhës i BE-së, ku do të jetë prezent edhe kryeministri i Serbisë, Aleksandër Vuçiç.









Ballisti, Ismail Morina (Ngriti dronin në Beograd) ka bërë një postim në rrjetet sociale pikërisht për këtë çështje. Morina shkruan se ka ardhur në tokën shqiptare dhe kur flet për mënyrën sesi mund të jetë bindur Vuçiç, përmend me ironi emrin e Zanës (Aktivistja Zana Avdiu kritikoi gjestin e Xhakës ndaj Serbisë).

“Kam marr vesh qe Vuçiça don me ardh në samit nesër, ia kishin pas mbush mendjen pasi i kishin ofru do karamele ZANA,unë sapo zbrita në aeroportin NANA TEREZË, nji palë syze t’moçme i kam marrë me vete,amanet i vjetër prej POTOÇARI janë….” – Shkruan Ballist Morina.