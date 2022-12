“Vetëm ne e dimë të vërtetën”, Publikohet traileri i dytë i dokumentarit të Princit Harry dhe Meghan (Detajet)

Është publikuar një trailer i dytë për dokumentarin “bombë” në Netflix të Princit Harry dhe Meghan Markle. Në pamjet e para shfaqet Dukesha e Sussex-it duke qarë dhe Princi që pretendon se ishte i tmerruar – dhe gjithashtu. Është konfirmuar gjithashtu se dokumentari do të transmetohet të enjten. Klipi i ri promovues, i publikuar sot, paraqet Harry dhe Meghan duke folur për jetën e tyre në familjen mbretërore dhe hierarkinë brenda saj dhe duke pretenduar se ka rrjedhje dhe shpikje historish dhe ngjarjesh të pavërteta.Harry thotë në trailerin e ri: “Ka një hierarki të familjes. E dini, ka rrjedhje, por ka edhe shpikje historish.”Dhe më vonë shton: “Është një lojë e pisët”.









Meghanthotë gjithashtu: “E kuptova se ata kurrë nuk do të të mbrojnë” dhe më pas shfaqet duke fshirë lotët.Traileri fillon të tregojë Harry-n në makinë duke thënë: “Është vërtet e vështirë të shikosh prapa tani dhe të mendosh ‘Çfarë ndodhi kështu?”Meghan më pas duket e shqetësuar ndërsa udhëton në një makinë përpara se të shfaqen fotot e fotosesionit të tyre të fejesës dhe më pas një zëri i klip lajmi nga Piers Morgan thotë: “Ajo po bëhet një yll mbretëror i rokut”.

Fotot më pas tregojnë pritjen e entuziazmuar që çifti pati në ditët e para të tyre përpara se Meghan të shihet duke thënë “dhe pastaj” para se të ndërpritet nga Harry, i cili thotë: “Gjithçka ndryshoi”.Në trailer shfaqet edhe një foto e familjes mbretërore në Trooping the Color në 2019. Më pas shfaqet avokatja e Meghan, Jenny Afia dhe i thotë kamerës: “Kishte një luftë kundër Meghan për t’iu përshtatur axhendave të njerëzve të tjerë” përpara se CEO i Bot Sentinel Christopher Bouzy të thotë: “Ka të bëjë me urrejtjen, ka të bëjë me racën”.

Në të njëjtën kohë, Meghan mund të shihet duke parë kamerën në ankth përpara se Harry të mbajë kokën në duar, ndërsa gruaja e tij shtatzënë qëndron në sfond dhe më pas i thotë kamerës: “Është një lojë e pistë”.Më pas ai shton: “Dhimbja dhe vuajtja e grave që martohen në këtë institucion këtë furi të ushqyerjes”, ndërsa mund të shihen fotot e nënës së tij të ndjerë, Princeshës Diana.

Meghan thotë: “E kuptova se ata kurrë nuk do t’ju mbrojnë” pasi shfaqen foto të fotografëve që bërtasin për fotografi.”Dukesha shihet më pas duke qarë përsëri, ndërsa Harry shpjegon: “Isha i tmerruar, nuk doja që historia të përsëritej”.Traileri më pas përfundon me Harry-n duke thënë: “Askush nuk e di të vërtetën e plotë. Ne e dimë të vërtetën e plotë.”

Kjo vjen pasi Familja Mbretërore është paralajmëruar të përgatitet për makthin e tyre më të keq ndërsa seriali i dokumentarëve Netflix të Harry dhe Meghan transmetohet këtë javë.Të enjten e kaluar u publikua traileri i parë zyrtar për Harry & Meghan.

Në një pjesë të filmimit, Meghan duket se po fshin lotët me të dyja duart teksa rrjedhin poshtë fytyrës së saj, ndërsa Harry ulet dhe e kthen kokën mbrapa, me sa duket në ankth.Dyshja dëgjohet duke u pyetur: “Pse deshe ta realizoje këtë dokumentar?”

Harry thotë: “Askush nuk e sheh atë që po ndodh pas dyerve të mbyllura… Më duhej të bëja gjithçka që mundja për të mbrojtur familjen time”, ndërsa Meghan thotë: “Kur aksionet ishin kaq të larta, a nuk ka më kuptim të dëgjojmë historinë tonë nga ne?”