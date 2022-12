Goditja me grusht, Berisha bën akuzën e fortë: Agresori im, është agjent i policisë kriminale

Kreu i PD-së Sali Berisha ka dalë sot në një konferencë për mediat pak minuta pas protestës.









Ai tha se agresori i tij, 31-vjeccari që e sulmoi është një agjent i policisë kriminale, i përdorur nga qeveria.

“Siç u pa ishte një akt agresiv kriminal i një personi që plotëson çdo kusht për të qenë i përdorur. Por ajo që është më flagrante është personi, personi është agjent i policisë kriminale. Gerti Shehu është agjent i policisë kriminale. Kontigjent me minimale siç futen me doza të vogla në rreth trafikantësh. Problem, me disa çrregullime, por fakti që zyra e Fugës shpërndau me urgjencë këtë dokumenti shëndetësor për të dëshmon se gjithçka është e përgatitur”, tha Berisha.