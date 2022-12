Macron në Tiranë: E rëndësishme të kemi solidaritet për energjinë! Kemi projekte konkrete për Ballkanin

Presidenti i Francës, Emmanuel Macron ka mbërritur në samitin e BE në Tiranë duke thënë se është i lumtur që ndodhet në Shqipëri. Para mediave u shpreh se do të kenë solidaritet për energjinë dhe do të punojnë për procesin e integrimit në BE.









Sa i përket energjisë elektrike, Macron u shpreh se ka krizë për shkak të luftës në Ukrainë, por theksoi se skenari i luftës nuk është për të.

“Kam thënë gjithmonë të njëjtën gjë, lufta në Ukrainë është çështje sigurie për të gjithë rajonin. Jam shumë i lumtur që sot jam në Shqipëri. Dua të falenderoj Ramën për këtë samit, në një moment mjaft të rëndësishëm për ne në kuadër të presidencës ceke kemi projekte konkrete për të diskutuar.

Është e rëndësishme që të kemi solidaritet për energjinë. Gjithashtu edhe për procesin e integrimit në BE. Është e rëndësishme që të punohet drejt solidaritetit. Do të kemi mundësi bashkë me kancelarin Scholz të përgatisim konkluzionet për energjinë që janë diskutuar edhe javën e kaluar.

Ky debat është absurd. Roli i autoriteteve publike nuk është të qeverisen prej frikës. Roli i ministrave është të bëjnë punën në raport me energjinë. Kjo nuk është për të frikësuar njerëzit me skenaret absurd. Jemi vend i madh. Kemi energjinë për shkak të luftës, por secilin bën punën e vet. Skenari i frikës nuk është për mua”, tha Macron.