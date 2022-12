Sëmundja e Alzheimerit/ Testi i thjeshtë mund të zbulojë rrezikun – Biomarkeri i ndjeshëm

A mund të zbulojë një test i thjeshtë i urinës nëse dikush ka sëmundjen e Alzheimerit në fazën e hershme? Kjo është mbështetur nga një studim i ri, i cili “tregon” acidin metanoik si një biomarker të ndjeshëm të urinës, i aftë për të zbuluar sëmundjen e Alzheimerit në një fazë të hershme. Gjetjet e reja të kërkimit janë publikuar në Frontiers in Aging Neuroscience.









Ky është një zhvillim i rëndësishëm shkencor, pasi mangësia më e madhe diagnostike e sëmundjes Alzheimer deri më tani ka qenë se ajo nuk mund të zbulohet herët, përveç kur ka simptoma të dukshme, kohë në të cilën është tepër vonë për të menaxhuar në mënyrë efektive sëmundjen.

Metodat aktuale të diagnostikimit janë të shtrenjta dhe të papërshtatshme për shqyrtimin rutinë. Disa e ekspozojnë pacientin ndaj rrezatimit, ndërsa të tjerët kërkojnë gjakmarrje invazive ose një punksion lumbal, gjë që mund të jetë e pakëndshme dhe dekurajuese për pacientët.

“Sëmundja e Alzheimerit është një sëmundje kronike e vazhdueshme dhe e heshtur, që do të thotë se mund të zhvillohet dhe të zgjasë për shumë vite përpara se të ketë dëmtim të dukshëm konjitiv”, thanë autorët. “Diagnoza e hershme, para simptomave të dukshme, mund të jetë vendimtare për ndërhyrjen dhe trajtimin e mëvonshëm të sëmundjes. Prandaj, shqyrtimi në shkallë të gjerë për sëmundjen e Alzheimerit në fazën e hershme është thelbësor, veçanërisht për të moshuarit”.

Acidi metanoik është çelësi për trajtimin e sëmundjes

Studimet e mëparshme kishin zbuluar se një përbërës organik, formaldehidi, mund të veprojë si një biomarker i urinës për të diagnostikuar sëmundjen e Alzheimerit. Megjithatë, kishte ende vend për përmirësim. Në studimin e ri, studiuesit u përqëndruan kryesisht në acidin metanoik, një produkt metabolik i formaldehidit, për të parë nëse ai funksiononte më mirë si një biomarker.

Ata morën në shqyrtim gjithsej 574 njerëz, të cilët ishin ose të shëndetshëm, me funksion normal njohës, ose kishin shkallë të ndryshme të progresionit të sëmundjes, duke filluar nga rënia subjektive konjitive deri te sëmundja e plotë. Pjesëmarrësve iu nënshtruan analizat e gjakut dhe urinës, si dhe një vlerësim psikologjik.

Rezultatet treguan se nivelet e acidit metanoik urinar u rritën ndjeshëm në të gjitha grupet e njerëzve me sëmundjen Alzheimer dhe u shoqëruan me rënie njohëse. Në fakt, duke analizuar nivelet e formatit në urinë në lidhje me biomarkerët e sëmundjes në gjak, studiuesit zbuluan se ata mund të parashikonin më saktë se në cilën fazë të sëmundjes është një pacient.

Megjithëse nevojiten kërkime të mëtejshme, përfundimet e studiuesve sugjerojnë se acidi metanoik mund të veprojë si një biomarker i ndjeshëm për zbulimin e sëmundjes së Alzheimerit në një fazë të hershme, duke hapur potencialisht rrugën për shqyrtimin e lirë dhe të përshtatshëm të sëmundjeve.

“Zbulimi i biomarkerëve urinar është i përshtatshëm dhe me kosto efektive dhe duhet të kryhet si pjesë e ekzaminimit rutinë tek të moshuarit”, përfundojnë studiuesit.