“Shumë gjëra e bëjnë atë një hap të madh përpara!”- Reuters për dialogun: Në më pak se një vit do të arrihet marrëveshja finale Prishtinë -Beograd

Plani franko-gjerman mendohet të jetë ai që do t’i japë zgjidhje situatës me Prishtinës e Beogradit dhe do të çojë në arritjen e një marrëveshjeje përfundimtare mes dy shteteve.









Bashkimi Evropian ka hartuar versionin e ri të planit franko-gjerman për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë me një afat kohor të qartë të veprimeve, sipas një diplomati të lartë të BE-së, duke folur në margjinat e Samitit të sotëm, BE-Ballkani Perëndimor.

Projektpropozimi iu dërgua të dy palëve të hënën, tha diplomati, duke folur në kushte anonimiteti, raporton Reuters.

Ata shtuan se prisnin që dy palët të arrinin një marrëveshje përfundimtare në më pak se një vit, transmeton Telegrafi.

“Ka shumë gjëra që e bëjnë atë një hap të madh përpara në lidhje me situatën aktuale… Nuk është njohje e plotë…, por është një normalizim i plotë i marrëdhënieve”, tha diplomati.

Kosova dhe Serbia u angazhuan në vitin 2013 për një dialog të sponsorizuar nga BE-ja për të zgjidhur çështjet e pazgjidhura, por deri më tani është bërë pak përparim. Marrëveshja me Kosovën mbetet një nga parakushtet kryesore për anëtarësimin e Serbisë në BE.

“Pasi dëgjuam të dyja palët, ne riformuluam propozimin”, tha diplomati. Propozimi përmban një aneks “me një kalendar të qartë veprimesh – kur dhe si duhet të ndodhin gjërat”, tha ai.

Diplomati ka thënë se Kosova dhe Serbia “duhet të vazhdojnë angazhimin konstruktiv e të fokusohen në progres të pakthyeshëm drejt normalizimit”.

Shefi i politikës së jashtme i BE-së, Josep Borrell, ka konfirmuar në këtë samit se Kosovës dhe Serbisë u është dorëzuar drafti i ri i propozimit, bazuar në planin e njohur si “franko-gjerman”.

Ndryshe, presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani-Sadriu dhe presidenti serb, Aleksandar Vuçiç thanë se mbeten të përkushtuar ndaj një dialogu të sponsorizuar nga BE-ja.