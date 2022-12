Agresioni ndaj Ukrainës, BE shton presionin ndaj Moskës, Von der Leyen prezanton paketën e 9 të sanksioneve: Rusia vijon të sjellë vdekje e shkatërrim

Komisioni Evropian ka propozuar një paketë të nëntë sanksionesh ndaj Rusisë, duke përfshirë shtimin e pothuajse 200 individëve dhe subjekteve shtesë në listën e të sanksionuarve.

Me anë të një postimi në Twitter, kryetarja e Komisionit Europian, Ursula von der Leyen, akuzoi Rusinë për shënjestrimin e qëllimshëm të civilëve dhe infrastrukturës civile dhe se vazhdon të sjellë vdekje dhe shkatërrim në Ukrainë.

Von der Leyen tha se tani BE-ja po synon të sanksionojë “pothuajse 200 persona dhe entitete” dhe t’ua ndalojë atyre pajisjen me viza. Po ashtu, planifikohet ngrirja e aseteve të personave të sanksionuar, përfshirë edhe të zyrtarëve ushtarakë, ministrave dhe kompanive të mbrojtjes.

Në pakon e re, Komisioni ka propozuar sanksionimin të tri bankave, përfshirë Bankën ruse për Zhvillim Rajonal.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 7, 2022