“Aktet e dhunës dhe veprimet kriminale…”- Shqetësimet për sigurinë vënë në pikëpyetje zgjedhjet në veriun e Kosovës

Presidentja dhe qeveria e Kosovës thanë të mërkurën se janë në pritje të vlerësimit të situatës së sigurisë nga organet përgjegjëse para se të marrin çfarëdo vendimi lidhur me procesin e zgjedhjeve për pushtetin lokal në komunat veriore të vendit të banuar me shumicë serbe, duke lënë të hapur mundësinë e shtyrjes së tyre pas incidenteve të një dite më parë në zonë.

Në një përgjigje të zyrës së presidentes së Kosovës, Vjosa Osmani thuhet se në rast që ka një kërkesë për shtyrjen e zgjedhjeve, ajo do të këshillohet me subjektet politike dhe më pas do ta marrë vendimin.

Qeveria e Kosovës tha se mbajtja e zgjedhjeve është detyrim kushtetues ndërsa theksoi se është në pritje të vlerësimit të situatës në veri nga organet e sigurisë për veprimet e mëtejshme.

Incidentet e djeshme në komunën e Mitrovicës së Veriut dhe Zubin Potokut në veriun e banuar me shumicë serbe ndodhën ndërsa policia po i shoqëronte zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në procesin e hapjes së Komisioneve komunale për zgjedhjet për kryetarë të katër komunave që janë caktuar për datën 18 dhjetor. Grupe qytetarësh serbë penguan hapjen e zyrave të Komisioneve komunale të zgjedhjeve ndërsa policia njoftoi për të shtëna e shpërthime, por pa dëme në njerëz.

Incidentet nxitën shqetësimin për rrezikun e përshkallëzimit të situatës në zonë.

Ambasadori amerikan në Prishtinë, Jeff Hovenier, tha se “përdorimi i dhunës dhe i frikësimit, duke përfshirë përdorimin e një mjeti shpërthyes dhe rrezikimi i jetëve nuk është kurrë një metodë e përshtatshme proteste, në asnjë rrethanë”.

Në një postim në rrjetet sociale ai shkroi se Shtetet e Bashkuara “janë të shqetësuara se nuk janë krijuar kushtet për momentin që zgjedhjet të mbahen më vonë gjatë këtij muaji në veriun e Kosovës”, ndërsa nënvizoi se siguria e të gjithë qytetarëve duhet të jetë përparësi.

Shefi i misionit të EULEX-it në Kosovë, Lars-Gunnar Wigemark tha se “çfarëdo proteste duhet të jetë paqësore dhe të gjithë duhet të ruajnë qetësinë dhe të tregohen të përmbajtur”, ndërsa nënvizoi se misioni i tij do të vëzhgojë situatën në bashkërendim të ngushtë me policinë e Kosovës dhe KFOR-in.

Concerned with yesterday’s incidents in northern Kosovo. Any protests should be peaceful and everyone should remain calm and show restraint. @EULEXKosovo will continue to monitor the situation in close coordination with Kosovo Police and @NATO_KFOR

— Lars-Gunnar Wigemark (@LarsGWigemark) December 7, 2022