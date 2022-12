Britania e Madhe/ Sindikatat “premtojnë” kaosin e Krishtlindjeve!

Britania do të përballet me një valë të paprecedentë greve këtë muaj, pasi shumë sektorë të ndryshëm të punëtorëve kanë shpallur greva – kryesisht në zemër të sezonit festiv. Kjo është sfida e parë vërtet e madhe për qeverinë e Rishi Sunak.









Në “listën” e gjatë të grevës sot i janë shtuar edhe punëtorët e të ashtuquajturës Forca Kufitare, që nënkupton ndërprerje të rënda në funksionimin e aeroporteve kryesore të vendit.

Sekretari i përgjithshëm i sindikatës PCS ka njoftuar greva të njëpasnjëshme nga 23 në 26 dhjetor dhe nga 28 në 31 dhjetor nga punonjësit e Forcave Kufitare në shërbimet e transportit dhe imigracionit, autostradat kombëtare – dhe, natyrisht, gjashtë aeroportet kryesore të vendit, përfshirë Heathrow dhe Gatwick.

Në aeroporte, anëtarët e Forcave Kufitare janë përgjegjës për kontrollin e pasaportave. Kjo do të thotë që kontrollet mbi detajet e udhëtarëve do të zgjasin shumë më tepër, me autoritetet e Heathrow që tashmë kanë paralajmëruar për vonesa të gjata. Sindikata njoftoi grevat, duke protestuar për pagat e ulëta mes një “rritjeje” të kostos së jetesës, por gjithashtu duke reaguar ndaj kërcënimeve të qeverisë së re për shkurtime të vendeve të punës.

Madje, ai bëri të qartë se protestat do të vazhdojnë dhe do të përshkallëzohen me vitin e ri.

Sindikata më e fuqishme e hekurudhave në Britani, RMT, njoftoi së fundmi aksionin e grevës nga fillimi i Krishtlindjeve deri më 27 dhjetor, pasi një mosmarrëveshje e gjatë mbi pagat dhe kushtet e punës përshkallëzohet.

Dje, të martën, mijëra punonjës të ambulancës njoftuan se do të ishin jashtë detyrës në 21 dhjetor. Në të njëjtën kohë, infermierët kanë paralajmëruar një grevë nga 15 deri më 20 dhjetor dhe punonjësit e postës po përgatiten të “rrokullisen poshtë” në një periudhë kritike për shpërndarjen e kartolinave dhe dhuratave.

Megjithatë, ministrat në qeverinë Sunak duken të pavullnetshëm për të përmirësuar ofertat e pagave, ndërsa Downing Street beson, sipas Politico, se ka votues në anën e saj, të paktën përballë hekurudhave. Përfaqësuesi i qeverisë, në fakt, u bëri thirrje sindikatave “të pranojnë se kanë ende kohë të tërhiqen”, diçka “që opinioni publik dhe qeveria duan ta shohin”.