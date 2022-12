Ishte në pritje të gjykimit, Presidenti i Perusë organizon një grusht shteti! Shpërndau Kongresin dhe gjyqësorin, vendos masa ekstreme (VIDEO)

Drejtuesi i ekstremit të majtë në Peru, Pedro Castijo, ka bërë grusht shteti dhe e ka shpallur veten president.

Castijo njoftoi se ka shpërndarë Kongresin dhe gjyqësorin, dhe në vend të këtyre dy institucioneve do të vendoset me dekret presidencial.

Gjithashtu në Peru është vendosur shtetrrethim dhe është shpallur gjendja e jashtëzakonshme.

BREAKING:

The far-left President of Peru, Pedro Castillo, has staged a state coup.

He announced he has dissolved the Congress & the judiciary & will rule by decree instead.

A state of emergency & curfew has been introduced.

He was about to be impeached pic.twitter.com/m0Iwfbs1qD

— Visegrád 24 (@visegrad24) December 7, 2022