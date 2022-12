Kanye West krijon përsëri polemika: U kërkoj hebrenjve të falin Hitlerin

Disa ditë pasi shprehu dashurinë e tij për Hitlerin, Kanye West është rikthyer me fjalë të reja antisemite dhe provokuese.









Reperi u takua me themeluesin e Proud Boys, Gavin McInnes, (një organizatë amerikane e ekstremit të djathtë, neofashiste, nacionaliste dhe vetëm me meshkuj në SHBA) në emër të një emisioni, duke u bërë thirrje hebrenjve që të “falnin Hitlerin”. West u shfaq me një maskë të zezë të plotë në fytyrë.

Ish-burri i Kim Kardashian ishte pjesa qendrore e një episodi 45-minutësh të titulluar “Saving Ye” në platformën alt-djathtas Censored.TV, i cili fillon me McInnes që shpreh dëshirën e tij për të “parandaluar Ye West që të bëhet antisemitik ose nazist”.

“Jewish people, forgive Hitler today. Let it go. Let it go. And stop trying to force it on other people.”

– Kanye West on Proud Boys founder Gavin McInnes’ podcast Giving a grotesque bigot like West a stage to spew his hate is a pathetic attempt by McInnes to stay relevant. pic.twitter.com/YFt7S5sNzd — StopAntisemitism (@StopAntisemites) December 6, 2022

Veçanërisht, McInnes u ndalua nga Twitter, Facebook dhe Instagram në 2018 për promovimin e përmbajtjes në lidhje me grupet e dhunshme ekstremiste dhe gjuhën e urrejtjes.

Gjatë podcast-it, West filloi një sulm ndaj komunitetit hebre në lidhje me “reputacionin” e Hitlerit, ndërsa ai nuk hezitoi ta krahasonte abortin me “gjenocid”.

Pasi përsëriti teorinë e konspiracionit se “hebrenjtë kontrollojnë shumicën e mediave, së bashku me bankat, së bashku me pronat e paluajtshme, së bashku me qendrat tregtare”, ai shtoi: “Hebrenjtë nuk arrijnë të më thonë se kë mund të dua dhe kë nuk mundem. Ju nuk mund t’ia impononi dhimbjen tuaj kujtdo. Hebrenjtë e falin Hitlerin sot”.

‘Scotland is the most woke country in the world – it hates itself!’ Far-right podcaster Gavin McInnes fumes over Scotland’s progressive social policy in an interview with Kanye West and white supremacist Nick Fuentes. Looks like we’re upsetting all the right people pic.twitter.com/vqq0DK3P9D — The National (@ScotNational) December 7, 2022

McInnes i bëri West një pyetje hipotetike. “Pra, ju jeni presidenti i Shteteve të Bashkuara. Është dita e parë dhe dikush hyn dhe pyet: “Po mirë, çfarë do të bëjmë me këta hebrenj?” Çfarë i thua atij?”

“Hebrenjtë duhet të punojnë për të krishterët. “Do të punësoja një hebre me rrahje zemre nëse do ta dija që ai nuk ishte spiun dhe mund t’i shikoja telefonin”, ishte përgjigja e reperit.

Ndërsa pjesën më të madhe të intervistës e kalon duke sulmuar komunitetin hebre dhe gratë që nuk kanë lindur para moshës 30-vjeçare, West e përfundon intervistën duke deklaruar dashurinë e tij për të gjithë.