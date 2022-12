Kërcënimet për luftë nëse ishujt në Egje nuk çmilitarizohen, Athina i përgjigjet Ankarasë: Të përsëritura, krejtësisht të papranueshme!

Ministria e Punëve të Jashtme greke iu përgjigj sot deklaratave agresive të përfaqësuesve të qeverisë turke ( i fundit ishte Çavushoglu të martën), të cilët kërcënojnë me luftë nëse ishujt nuk çmilitarizohen.









“Deklaratat e zyrtarëve turq për çmilitarizimin e ishujve të Egjeut janë hedhur poshtë vazhdimisht në tërësinë e tyre me një sërë argumentesh, të cilat gjenden edhe në letrat përkatëse që Greqia i ka dërguar Sekretarit të Përgjithshëm të OKB-së.

Vënia në pikëpyetje e sovranitetit të ishujve grekë dhe rritja e tensionit në Egje, përmes kërcënimeve për luftë, janë dënuar në tërësi nga Komuniteti Ndërkombëtar.

Greqia, duke respektuar të drejtën ndërkombëtare dhe të drejtën e detit, hedh poshtë edhe një herë në tërësi ankesat e njëanshme turke dhe i cilëson kërcënimet e përsëritura të luftës si krejtësisht të papranueshme”, ishte përgjigja e Greqisë.

Por çfarë thuhet në Turqi?

“Nëse Greqia nuk tërhiqet në ishujt, ne do të bëjmë gjithçka që është e nevojshme”, kërcënoi Çavushoglu

Kërcënimet e reja kundër Greqisë u nisën të martën në mëngjes (6 Dhjetor ) nga ministri i jashtëm turk, Mevlut Cavusoglu , duke përdorur, ndër të tjera, shprehja “ai që mbjell erëra korr stuhi”.

Duke thirrur edhe një herë shkrimin e Turqisë në traktatet ndërkombëtare, ministri i Jashtëm turk pohoi se “ishujt që ka pajisur Greqia iu dhanë nga Traktati i Lozanës dhe Parisit me një kusht. Greqia nuk mund t’i pajisë këto ishuj”.

Duke vazhduar me të njëjtin ton të përdredhur, Çavusoglu akuzoi Greqinë për “shkelje të drejtpërdrejtë të këtyre dy marrëveshjeve. Greqia nuk dëshiron paqe. Ajo shkel marrëveshjet e paqes. Ne dërguam argumentet tona ligjore. Ne pamë përgjigjet e tyre, përgjigje që janë thjesht demagogjike politikisht”.

Duke shkuar një hap më tej, ai nisi kërcënimet duke thënë se “nëse Greqia nuk tërhiqet nga kjo shkelje, duhet të diskutohet çështja e sovranitetit të këtyre ishujve. Nuk mund të heshtim për këtë çështje. Ose Greqia do të bëjë një hap prapa ose ne do të bëjmë gjithçka që është e nevojshme. Prandaj presidenti ynë tha shprehjen “mund të vijmë papritur një natë”. Nuk mund të vuajmë në heshtje. Ne do të bëjmë gjithçka që është e nevojshme”.

“Greqia të mos harrojë se kush mbjell erë, korr stuhi. Nëse nuk doni paqe, ne do të bëjmë gjithçka që është e nevojshme, papritmas një natë”, përfundoi Mevlut Çavusoglu në referencën e tij provokuese për Greqinë.