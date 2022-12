Një video e frikshme tregon përplasjen e kamionit me motoristin në punë (Pamje Shqetësuese)

Një video tronditëse që bën xhiron e internetit kap momentin kur një fuoristradë përplaset me një motoçikletë pasi u godit nga një kamion ndërsa shoferi ndalohet në semafor.









Sipas New York Post, aksidenti i rëndë që solli vdekjen e një personi ka ndodhur më 14 nëntor në Malibu. Në klipin që është bërë viral, mund të shohim kalorësin duke pritur me qetësi semaforin jeshil për t’u kthyer majtas nga Bulevardi i ngarkuar i Bregut të Paqësorit në rrugën Canan Dune. Edhe pse rruga ka shumë trafik, një SUV i zi që vjen nga Canan Dune Road me shpejtësi të lartë tenton të kalojë nëpër makina dhe përplaset me një gjysmë kamion gri, i cili më pas përplaset me kalorësin.

Mediat vendase nuk raportuan për ndonjë zhvillim të mëtejshëm në lidhje me gjendjen shëndetësore të dy burrave.

E vetmja viktimë e aksidentit, drejtuesi i fuoristradës së zezë, kishte vjedhur mjetin rreth një orë para se të godiste furgonin dhe më pas kishte rënë në një argjinaturë të lartë dhe ishte përmbysur për shkak të shpejtësisë së madhe. Vlen të theksohet se kalimtarët e rastit fillimisht u përpoqën të nxirrnin njeriun nga automjeti i shkatërruar, por ai mori flakë dhe shpërtheu para se të arrinin ta shpëtonin.