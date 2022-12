Sërish shpërthime në Mitrovicë. Mediat kosovare bëjnë me dije se një bombë ka shpërthyer në Lagjen e Boshnjakëve. Kjo lagje është e banuar me banorë nga të gjitha komunitete, me shumicë shqiptare.









Njësitet e policisë së Kosovës, kanë dalë në vendin e ngjarjes. Po ashtu është bllokuar rruga për qarkullimin e qytetarëve.

Incidentet vijnë pas vendimit për mbajtjen e zgjedhjeve në katër komunat veriore, raporton Telegraf.