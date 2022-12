‘Sytë’ drejtohen nga aleati i Rusisë, Bjellorusia, ndërsa afron trupat në kufirin me Ukrainën!

Aleati i Rusisë Bjellorusia tha të mërkurën (7 dhjetor) se po lëvizte trupa dhe pajisje ushtarake për të kundërshtuar atë që e quajti një kërcënim terrorizmi, mes shenjave që Moska mund të ushtrojë presion ndaj klientit të saj besnik për të hapur një front të ri në luftën kundër Ukrainës.









Presidenti Alexander Lukashenko, i cili u mbështet në trupat ruse për të shuar një revoltë popullore dy vjet më parë, e ka lejuar Bjellorusinë të shërbejë si një terren për pushtimin e Rusisë ndaj fqinjit të tyre, por deri më tani e ka mbajtur ushtrinë e tij larg luftës.

Por javët e fundit kanë parë shenja në rritje të përfshirjes në Bjellorusi nga Moska, duke arritur kulmin të shtunën kur ministri rus i Mbrojtjes Sergei Shoigu fluturoi pa paralajmërim në kryeqytetin Minsk. Ai dhe homologu i tij bjellorus Viktor Khrenin nënshkruan amendamentet në marrëveshjen e bashkëpunimit të sigurisë mes dy vendeve, pa bërë të ditur kushtet e reja.

Mijëra trupa ruse janë dislokuar në Bjellorusi që nga tetori, thotë Ukraina, dhe autoritetet bjelloruse kanë folur gjithnjë e më shumë për një kërcënim “terrorizmi” nga partizanët që veprojnë nga përtej kufirit. Lukashenko ka urdhëruar ushtrinë e tij të mbledhë informacione për rezervistët deri në fund të këtij viti.

Në lëvizjen e fundit, të mërkurën, Këshilli i Sigurimit i Bjellorusisë, i cituar nga agjencia shtetërore e lajmeve BelTA, tha se trupat dhe pajisjet do të lëvizin në vend gjatë dy ditëve të ardhshme. Qasja në disa rrugë dhe lidhje transporti do të kufizohet dhe armët imituese do të përdoren për stërvitje, tha ai.

Ai nuk dha detaje rreth numrit të trupave ose llojeve të pajisjeve që do të zhvendoseshin, vendndodhjen e rrugëve dhe lidhjeve të transportit që do të mbylleshin, ose për natyrën e ushtrimeve stërvitore. Banorët në kryeqytetin Minsk thanë se nuk kishte shenja të jashtme të aktivitetit të pazakontë atje.

Llogaritja ndryshon

Në të kaluarën, disa diplomatë perëndimorë kanë qenë skeptikë se Bjellorusia do t’i bashkohej luftës, duke vënë në dukje se kishte një ushtri relativisht të vogël dhe se Moska do të ishte e kujdesshme për të provokuar kundërshtime publike që do të dobësonin Lukashenkon për pak përfitim.

Zyrtarët ukrainas kanë thënë gjithashtu se ata mendojnë se Rusia nuk ka ende trupa të mjaftueshme në Bjellorusi për të sulmuar prej andej, dhe veprimi pranë kufirit mund të synohet në vend të kësaj si një mashtrim.

Instituti për Studimin e Luftës tha këtë muaj se beson se Bjellorusia po kryen një “operacion informacioni që synon fiksimin e forcave ukrainase në kufi”.

Por disa analistë thonë se stuhia e aktivitetit në javët e fundit mund të jetë gjithashtu një shenjë e vërtetë që Bjellorusia mund të dërgojë trupa.

“Bjellorusia në fakt është duke u përgatitur për t’iu bashkuar luftës nga pala ruse për disa muaj. Çdo aftësi që ata do të kishin nevojë për të shkuar në luftë është testuar, “i tha Reuters Konrad Muzyka, një ekspert Bjellorusi me qendër në Poloni të grupit të mbrojtjes Rochan Consulting, duke përshkruar stërvitjet për mobilizimin e trupave dhe madje edhe drejtimin e zyrës postare në kohë lufte.

“Ne nuk mund të përjashtojmë mundësinë që të jetë marrë një vendim që Bjellorusia mund t’i bashkohet luftës. Nuk e di nëse kjo ka ndodhur, por nga pikëpamja e treguesve ushtarakë, gjithçka tregon se forcat e armatosura bjelloruse të marrin një qëndrim më luftarak”.

Brenda Ukrainës, zyrtarët po punonin të mërkurën për të rivendosur energjinë pas dëmtimit në breshërinë e fundit të sulmeve me raketa ruse, të nisura të hënën disa orë pas sulmeve të dukshme të dronëve ukrainas në dy baza ajrore thellë brenda Rusisë.

Ukraina nuk ka marrë drejtpërdrejt përgjegjësinë për sulmet me dron, por ka festuar demonstrimin e dukshëm të aftësisë së re për të depërtuar qindra kilometra në mbrojtjen ajrore të Rusisë.

Rusia nisi “operacionin e saj special ushtarak” në shkurt duke thënë se lidhjet e ngushta të Ukrainës me Perëndimin përbënin një kërcënim sigurie. Kievi dhe aleatët e tij thonë se pushtimi ishte një luftë e paligjshme agresioni. Dhjetëra mijëra kanë vdekur në luftë, duke përfshirë të paktën 6,700 të vdekur civilë të numëruar nga Kombet e Bashkuara. Rusia mohon që qëllimisht të ketë shënjestruar civilët ose të ketë kryer mizori në territorin e pushtuar.

Në dokumentacionin më të fundit ndërkombëtar të akuzave të tilla, zyra e OKB-së për të drejtat e njeriut publikoi një raport të mërkurën duke detajuar 441 civilë që tha se ishin vrarë nga forcat ruse në ekzekutime dhe sulme në fillim të luftës në rajonet veriore të Kievit, Sumy dhe Chernihiv.

Numri aktual i viktimave në të tre rajonet ka të ngjarë të jetë shumë më i lartë, tha Zyra e Komisionerit të Lartë për të Drejtat e Njeriut (OHCHR). Raporti shqyrtonte periudhën nga fillimi i pushtimit më 24 shkurt deri në fillim të prillit, kur forcat ruse u dëbuan nga ato zona.

Ministria ruse e jashtme dhe e mbrojtjes nuk iu përgjigjën menjëherë kërkesave për koment.

Shumë prej trupave të dokumentuar në raportin e ri mbanin shenja se viktimat mund të ishin vrarë qëllimisht, thuhet në raport. Që nga fundi i tetorit, OHCHR ishte ende duke u përpjekur të vërtetonte 198 vrasje të supozuara të tjera të civilëve në të tre rajonet.