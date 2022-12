“Vlerësoja një mize kur kalonte afër Berishës”/ Shpërthen ish-truproja e kreut të PD-së: Në vitin `97 që ishin bandat dhe armët sheshit dhe nuk u prek

Ish-truproja i kryetarit të PD-së, Sali Berisha ka reaguar në një postim në rrjetet sociale lidhur me incidentin e rëndë që ndodhi të martën e 6 dhjetorit, ku një person e sulmoi fizikisht duke e grushtuar në fytyrë ish kryeministrin.









Ish-truproja ngre gishtin ndaj badigardëve aktualë të Berishës për të cilën thotë se nuk e mbrojtën dot nga një grusht.

“Turpi eshte i juaji qe nuk e mbrojtet. Un ju a lashe te forte e te paprekshem. Si do u dilni perpara syve Familjes se Liderit dhe tuajes. Sepse ishte lehtesisht e shmangeshme. Nuk ishte Arme. Po te ishte arme ku do e mbanit frymen ju Frikacaker. Nuk punohet me liderin per te dal ne Televizore e media e për ti mare te mirat asaj pune. Zhdukuni! Mos dilni ne faqe te dheut e mos kujtoni me qe keni punuar ne Berishen!”, shkruan ai ndër të tjera.

Postimi i plotë i Osman Levanaku:

Keqardhje e madhe per mua.Nuk eshte nevoja te krenohem kur punoja vete qe per 9 vjet nuk u prek asnje qime floku. Dhe pse pushteti Bandat ishin te pushtetit te veshura me pushtet, por perkushtimi Motivimi ishin ne maksimum.

Lideri eshte Baba, Prindi. Vellai dhe un kete kisha ne trurin tim.

Nuk lejoja afer as niperit e mij dhe as tijet as politikane qe shpesh ju ngelte hatri. Kush me njeh e din mire qe kurre nuk genjej per asgje. Me njeh Flamuri Strazimiri Mediu Jozefina e gjithe perfituesit te mirave te Pushtetit te Berishes me njeh mire dhe shoferi aktual i Berishes qe nuk falja dhe nuk neglizhoja asgje e shume tjere

Isha i pergjegjeshem per cdo rast e cdo gje e ne cdo kohe.Ne pune e jashte saje. Vleresoja nje mize kur kalonte per te dyten here e jo nje bandit qe i afrohet pa u dridhur qerpiku. Lideri nuk eshte bodigarde.

Nuk di te mbrohet se mendon qe ka njerezit e duhur per rreth qe meren me sigurine e tije. Agresori cfar deshi beri. Te ishte me Arme do e perdorte, të kishte thike do e qellonte, kishte gruashta e qelloi. Raste te tilla me qindra kemi kaluar por kurre nuk eshte prekur as nje qime floku. Jam krenare oer veten por me dhemb zemra kur shoh cfar ndodhi.

Shihi Rojet asnjeri nuk e din ne te vertete kush eshte roje e kush jo.Te gjithe me syze pa kujdes mburravece te lehte pa eksperience. Dikush dhe mburret mbrapa duke thene a e pe si e rrahem agresorin.

O te turpruar zhdukuni nga aty. Eshte lideri historik, nuk eshte Rama qe mund ta rrahesh e nuk e ka per gje. Jeni te turperuar ju dhe kush ju drejton ju.

Duhet tju vij turrp dhe tju dhemb zemra si mua per ate qe ndodhi, lideri eshte lider. Turpi eshte i juaji qe nuk e mbrojtet. Un ju a lashe te forte e te paprekshem. Si do u dilni perpara syve Familjes se Liderit dhe tuajes. Sepse ishte lehtesisht e shmangeshme. Nuk ishte Arme.

Po te ishte arme ku do e mbanit frymen ju Frikacaker. Nuk punohet me liderin per te dal ne Televizore e media e për ti mare te mirat asaj pune. Zhdukuni! Mos dilni ne faqe te dheut e mos kujtoni me qe keni punuar ne Berishen! Unë nuk e bej dhe pse kam mijera aresye. Dhe pse ju a dorezove te forte dhe pse ju gezuat cdo te mire nga Pushteti.dhe une jetoj akoma ne 53 metra katrore.

Unë nuk jam si ju, nuk jam Agron Kolici e sera e tij por Osman Levanaku.

Por dhimbja per Profesionin me shkaterron. Zoti te nderon dhe te denon. Nuk flasim ketu per vitin 97 qe ishin bandat dhe armet sheshit kur unë punoja per Berishen por eshte koh krejt tjeter! Turpi do ju ndjek mbas gjithë jetën!Nje mik me ndihmoi me nje foto