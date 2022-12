Ministri i Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla ka reaguar në lidhje me deklaratën e ambasadorit amerikan në Kosovë, Jeff Hovenier, i cili shprehu shqetësimin se kushtet nuk janë të duhura për mbajtjen e zgjedhjeve në veri.









“Shumë mirë, ai e ka dhënë një opinion, ne e vlerësojmë, janë institucionet përkatëse që bëjnë vlerësimet e duhura…Ju kisha lut me e lënë me kaq, ka me pas konferencë shtypi shumë shpejt”, ka thënë ai.