Celine Dion/ Cila është “Sindroma e Njeriut të ngurtë” nga e cila vuan këngëtarja

Celine Dion, me lot në sy, zbuloi sëmundjen e pashërueshme nga e cila vuan, “Stiff Person Syndrome-SPS”, ndërkohë që njoftoi fansat e saj për anulimin e turneut të saj europian.









Këngëtarja 54-vjeçare iu drejtua fansave të saj në një video emocionuese në Instagram, në anglisht dhe frëngjisht, duke treguar se problemi i veçantë shëndetësor po e detyron të anulojë turneun evropian. Kjo do të thotë se është anuluar edhe koncerti i saj në Greqi, i cili ishte planifikuar për në verë.

Çfarë është “Sindroma e Njeriut të ngurtë”

Sindroma e personit të ngurtë (SPS) është një çrregullim i rrallë neurologjik me tipare të një sëmundjeje autoimune. SPS karakterizohet nga ngurtësi e luhatshme e muskujve në trung dhe gjymtyrë dhe rritje e ndjeshmërisë ndaj stimujve të tillë si zhurma, prekja dhe shqetësimi emocional, të cilat mund të shkaktojnë spazma muskulore. Qëndrimet e kërrusura dhe të ngurtë janë karakteristikë e çrregullimit.

Njerëzit me SPS mund të mos jenë në gjendje të ecin ose të lëvizin, apo edhe të kenë frikë të dalin nga shtëpia sepse zhurmat e rrugës, si tingulli i një borie, mund të shkaktojnë çrregullime dhe rënie. SPS prek dy herë më shumë femra se meshkujt.

Shpesh shoqërohet me sëmundje të tjera autoimune, si diabeti, tiroiditi, vitiligo dhe anemia pernicioze.

Vlen të theksohet se shkencëtarët nuk e kuptojnë ende se çfarë e shkakton SPS, por hulumtimet sugjerojnë se është rezultat i një reaksioni autoimun në tru dhe palcën kurrizore.

Si vendoset diagnoza?

Çrregullimi shpesh diagnostikohet gabimisht si sëmundja e Parkinsonit, skleroza e shumëfishtë, fibromialgjia, sëmundje psikosomatike ose ankthi dhe fobia. Diagnoza përfundimtare mund të bëhet me një test gjaku që mat nivelin e antitrupave të dekarboksilazës së acidit glutamik (GAD) në gjak. Njerëzit me SPS kanë nivele të larta të GAD, një antitrup që vepron kundër një enzime të përfshirë në sintezën e një neurotransmetuesi të rëndësishëm në tru. Simptomat ndryshojnë nga personi në person Ashpërsia dhe përparimi i SPS mund të ndryshojnë nga personi në person. Simptomat zakonisht zhvillohen gjatë një periudhe prej muajsh dhe mund të mbetet e qëndrueshme për shumë vite ose ngadalë të përkeqësohet.

Në disa njerëz, simptomat mund të stabilizohen nëpërmjet mjekimit. Të sëmurët duhet të flasin me mjekun e tyre dhe ekipin mjekësor për rastin e tyre specifik, simptomat shoqëruese dhe prognozën e përgjithshme.

Trajtimi

Njerëzit me SPS reagojnë ndaj dozave të larta të diazepam dhe antikonvulsantëve të ndryshëm. Një studim i kohëve të fundit tregoi efektivitetin e terapisë me imunoglobulinë intravenoze (IVIg) në reduktimin e ngurtësisë dhe reduktimin e ndjeshmërisë ndaj zhurmës, prekjes dhe stresit te individët me SPS.

Trajtimi me medikamente kundër ankthit, relaksues të muskujve, antikonvulsantët dhe qetësuesit e dhimbjes do të përmirësojë simptomat e SPS, por ata nuk do ta kurojnë çrregullimin. Shumica e njerëzve me SPS kanë rënie të shpeshta dhe për shkak se u mungojnë reflekset normale mbrojtëse, lëndimet mund të jenë serioze. Me trajtimin e duhur, simptomat zakonisht kontrollohen mirë.

“Kam vështirësi kur eci, nuk më lejojnë të këndoj

“Përshëndetje të gjithëve, më falni që m’u desh kaq shumë kohë që të kthehesha tek ju. Më mungoni shumë të gjithëve dhe mezi pres të jem në skenë dhe të flas personalisht me ju. Siç e dini, unë kam qenë gjithmonë një libër i hapur dhe nuk kam qenë gati të them asgjë më parë, por jam gati tani. Kam kohë që merrem me probleme shëndetësore dhe e kam pasur shumë të vështirë të përballoj sfidat e mia dhe të flas për gjithçka që kam kaluar. Kohët e fundit u diagnostikova me një çrregullim neurologjik shumë të rrallë të quajtur Sindroma e Njeriut të ngurtë që prek 1/1,000,000.

Ndërsa ne ende po mësojmë për këtë gjendje të rrallë, ne tani e dimë se kjo është ajo që po shkakton të gjitha krizat që kam pasur. Fatkeqësisht, këto spazma prekin çdo aspekt të jetës sime të përditshme, duke shkaktuar ndonjëherë vështirësi në ecje dhe duke më penguar të përdor kordat e mia vokale për të kënduar si dikur.

Më dhemb t’ju them sot se kjo do të thotë se nuk do të jem gati të rifilloj turneun tim evropian në shkurt. Unë kam një ekip të madh mjekësh që punojnë me mua për të më ndihmuar të përmirësohem dhe fëmijët e mi të çmuar që më mbështesin dhe më ndihmojnë. Unë jam duke punuar shumë me terapistin tim çdo ditë për të ndërtuar forcën dhe aftësinë time për të performuar përsëri, por duhet të pranoj se ka qenë një luftë. Gjithçka që di është se të kënduarit është ajo që kam bërë gjatë gjithë jetës sime dhe është ajo që më pëlqen të bëj më shumë.

Më mungon shumë, më mungon t’ju shoh të gjithëve në skenë, gjithmonë jap 100% kur bëj shfaqjen time, por situata ime tani nuk më lejon t’jua jap tani. Për t’u rikthyer tek ju, nuk kam zgjidhje tjetër veçse të fokusohem në shëndetin tim tani dhe shpresoj se jam në rrugën e rikuperimit. Ky është fokusi im dhe po bëj gjithçka që mundem për t’u rikuperuar’.