“Isha i ‘uritur’, kam 30 vite pa kryer marrëdhënie me gruan”- Si u josh 63-vjeçari nga një vajzë sa gjysma e moshës së tij: Më mësoi për s*ksin e pozicione që s’i kisha imagjinuar! S’ngopem

"Pas 30 vitesh që s'kam bërë seks me bashkëshorten time, kam rënë në dashuri me një grua që është gjysma e moshës sime", rrëfen një 63-vjeçar për The Deidre.









Ai tregon stepjen për shkak të moshës për të vrapuar në krahët e të dashurës së tij.

Rrëfimi i plotë:

Të bësh dashuri është kaq e mrekullueshme saqë jam i dëshpëruar të largohem nga shtëpia dhe të martohem me të dashuren time, por jam mjaft i vjetër, kam moshën e babait të saj.

Unë jam 63, ajo është 31. Gruaja ime, 64 vjeçe, është një grua e sjellshme, por nuk e ka shijuar kurrë seksin. Për të, ishte një detyrë e pakëndshme, e nevojshme për të mbetur shtatzënë.

Pasi fëmijët tanë, të moshës 34 dhe 32-vjeç, erdhën në jetë, jeta jonë seksuale u zhduk.

Duke qenë se unë e dua gruan time dhe jemi mirë si miq, e pranova këtë si fatin tim në jetë.

Por më mungonte intimiteti dhe ndjenja e dashurisë, ngrohtësia e trupit të një gruaje në trupin tim.

E takova të dashurën time në një konferencë pune. Në fillim, nuk mund të besoja se një vajzë e re e bukur do të interesohej për një plak si unë.

Mendova se ajo po më mashtronte ose po më përdorte për para. Por në fakt nuk ishte kështu. Kryejmë marrëdhënie seksuale bashkë prej 1 viti dhe pas tre dekadash pa jetë seksuale, më në fund po ndihem e plotësuar.

Pavarësisht se është 30 vjet më e vogël, ajo më ka mësuar shumë për seksin, pozicione që nuk e kisha imagjinuar kurrë, duke përdorur lodra seksi dhe duke folur fjalë të pista.

Këto janë gjëra që gruaja ime nuk do të kishte ëndërruar t’i bënte dhe unë nuk mund të ngopem prej tyre.

Jam i sigurt që gruaja ime dyshon se unë kam një lidhje, por nuk mendoj se asaj i intereson.