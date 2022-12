Prishja e ‘Prestige Resort’/ Kim Mehmeti: U bë për të mbuluar mijëra ndërtime pa leje në gjithë Shqipërinë

Analisti Kim Mehmeti është shprehur se regjimi i “Rilindjes” e ka vënë qeverinë drejt dy zgjedhjeve: Ose të kthehet në një vend të destabilizuar si Kolumbia, ose të kthehet në diktaturë.









Mehmeti hodhi akuza të rënda ndaj kryeministrit Rama, për të cilin tha se me gjihën politike që përdor frymëzon dhunuesit dhe sipas tij natën është frikë të futesh në Tiranë, nëse nuk je pro-qeverisë.

Ai dënoi ashpër edhe shembjen e “Prestige Resort”, për të cilën tha se ishte totalisht e jashtëligjshme dhe i shërbente Ramës për të mbuluar mijëra kate pa leje në gjithë vendin gjatë qeverisjes së tij.

“Regjimi i Rilindjes e ka vënë qeverinë drejt dy zgjedhjeve. Pra unë mendoj që kjo që ndodhi me protestën, goditja e kryetarit të opozitës çon në dy zgjedhje: Ose të bëhet një shtet i destabilizuar, kolumbi e Europës, ose të kthehet në diktaturë. Të dyja janë të shëmtuara. E dyta do të thotë që Shqiptarët dinë të prodhojnë vetëm diktatura. Ka vite që kryeministri i Shqipërisë përdor një fjalor të rrugaçit dhe mendoj se arriti aty ku do të arrijë. Kryeministri kërkon të fshehë realitetin e brendshëm të Shqipërisë. Sa më pro-perëndimorë janë liderët tuaj, aq më keq është Shqipëria.

E pash kryeministrin sesi u gjunjëzua përpara një kryeministri të huaj. E pashë të buzëqeshur përballë të huajve. Unë kurrë nuk e kam parë të qeshur përballë një shqiptari. Ne shqiptarët mund të prodhojmë politikanë të përshtatshëm për perandoritë, por jo për shqiptarët. Pra e njëjta gjë si në komunizëm. Ne nuk u mësuam të jemi pro-shqiptarë. Shihni, pesimisti thonë është optimist i mirëinformuar. 10 vite ne dëgjojmë vetëm atë fjalorin banal dhe shpall të vdekur kundërshtarët politik. Kryeministrit i kujtojhet pas 8 vitesh që një hotel është pa leje ndërtimi dhe me shpërthime e rrënon atë vetëm të mos shihen ato mijëra kate që janë ndërtuar gjatë kohës së tij pa leje. Shqipërinë e ka kapluar një rrugaçëri politike dhe vështirë të kalohet.

Fjalori i tij frymëzon ata që janë si ai dhe ju nuk mund të futeni në Tiranë natën nëse jeni kundër tij sepse munt t’ju dalë dikush. Ai lëvdon vetëm ata që janë shumë inferior ndaj tij. Ai i don inferiorët. Ai gjininë femërore në Kuvend e fut vetëm sepse kur femrën e lëndon, ajo qan, nuk shan. Ai e fut vetëm me mendimin se ato janë më të dëgjueshme e më të ndjeshme, e nuk mund t’i kundërvihen njësoj si burrat. Unë shtangem nga një trishtim më i madh se ky. Nga një Shqipëri sesi mundet ta gëlltisë këtë. Sesi një kryeministër shkon aty dhe strehon refugjatët afganë dhe papritur kujtohet që është pa leje dhe e rrënon.

Ai rrënon Teatrin Kombëtar në mes të natës. Shteti nuk bën veprime natën, por ditën, duke ia qartësuar qytetarëve gjithçka. Edhe këtë hotel ai mund ta rrënonte në mënyrë të rregullt që gjithë populli ta kuptonte se çfarë kishte ndodhur. A është hoteli i djeshëm që u pëlqente “Rilindasve”, apo është ky i sotmi që nuk u përlqen. Unë kam frikë se ai shkon gjithnjë e më shumë në rrugën pa kthim, drejt parimit sa më keq është Shqipëria, aq më mirë për mua.”, u shpreh Mehmeti.